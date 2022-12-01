韋禮安將5度登上台北跨年晚會。（臺北市政府觀傳局提供）

創作才子韋禮安今（1日）出席「臺北最High新年城-2023跨年活動」記者會，新婚的他前陣子發喜餅時，意外讓老婆畫像曝光，模樣被讚很有氣質，會想公開她真面目嗎？他笑說：「我怕大家會被她的美貌給震懾住。」表示老婆比較害羞。

韋禮安稱今年是大豐收的1年，「非常忙碌而開心，因為疫情關係，所有人都在報復性表演、工作，多了一份非常心存感激。」相隔4年再站上跨年舞台，對於表演內容，他先賣關子說：「會帶來前所未見的表演，會讓大家都非常非常High。」

他也想報復性旅遊，但因工作忙碌，計畫農曆年後在實行，坦言結婚跟蜜月都蠻花錢的，「大家都努力工作。」他表示確實很久沒放長假，屆時旅行跟蜜月會同時進行。透露已簡單辦了家宴。

而今天也公布跨年晚會第2波卡司名單，除了韋禮安以外，9m88、傻子與白痴，以及許富凱X血肉果汁機、彭佳慧X美秀集團、阿爆X理想混蛋等3組超夯的新生代樂團搭配3組鍍金的實力唱將的組合表演。欲知最新消息請鎖定臺北跨年官方網站

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