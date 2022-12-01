寒舍餐旅（2739）1日法說會，董事長蔡伯翰表示，國內疫情穩定受控，加上邊境開放後國外商務散客逐漸回流，目前國外與國人的旅客占比約各5成，集團旗下位於台北的飯店，平均房價與住房率皆同步上揚，年底前住房率已恢復至疫情前營運水準的九成、房價已恢復至八成。

蔡伯翰表示，隨著國際線航班陸續恢復，寒舍餐旅集團旗下台北喜來登、寒舍艾麗與寒居酒店等都會飯店，已鎖定歐美、東北亞的日本與韓國，以及新加坡與香港等市場，提供促銷方案並持續規劃拜訪行程，並積極布局海外團客市場，並推出的餐飲與住房促銷活動，持續深耕國旅市場，樂觀展望2023年下半年的觀光旅遊商機。

面對產業缺人缺工挑戰，蔡伯翰說，寒舍餐旅除調整基層現有人員薪資及提高招募新進人員起薪，亦透過多重管道徵才，包含就業博覽會、政府各地區就業服務站，並且持續開發新的大專院校與高中職，強化建教合作，甚至以「包班式」的實習生合作模式路。此外亦同步應徵短期需求的PT與清潔外包人員，緩解人力缺口。

寒舍餐旅並將AI技能運用在旅宿業，蔡伯翰表示，台北寒舍艾美酒店與礁溪寒沐酒店於房間新裝置「智能音箱」，將房客的需求轉換為文字，記錄在電腦上，人力不足下也能維持服務效率，讓客人不必在電話線上苦等。

寒舍餐旅2022年第三季合併營收8.96億元，季增70.77％、年增179.98％，稅後淨損為0.86億元，季減71.30％、年減64.61％，EPS稅後為每股虧損0.94元，相較去年同期虧損2.66元虧損幅度已大幅減少，營收逐步回穩。

寒舍餐旅今年前三季累計營收入為22.33億元、年增43.47％。稅後淨損為3.80億元，比去年同期的5.79億元、年減34.32％。EPS稅後為每股虧損4.15元，去年同期每股虧損6.32元。

蔡伯翰表示，七、八月暑假旺季，寒舍旗下各飯店搭配住房的悠遊國旅補助，使平日住房率提升，加上秋季線上旅展銷售、中秋月餅外賣業績營收挹注，以及各餐廳推出豐富促銷活動，成功吸引消費者，第三季餐飲營收5.78億元、季增75.67％，期望第四季在餐飲需求高峰、年菜商機以及ITF旅展業績帶動下，力拚獲利成長。