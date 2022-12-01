產險業者公告，即日起新冠肺炎確診者居家照護，將不再給付住院日額保險金，保險局副局長林志憲說明二大因素，一是當初是考慮保戶為了理賠，排擠到醫療量能，因此協調產險公會給予通融措施，目前醫療量能已紓緩，二是防疫險理賠金額及確診率超出預期，因此產險公司自行考量，取消通融措施。

林志憲強調，居家照護也比照住院給付住院日額保險金，是今年4月配合防疫政策輕重分流照護，與產險公會協調，居家比照住院日額辦理，以避免保戶為了拿住院證明，衝擊醫療量能，在產險公會問答集中亦有載明，各產險公司得考慮醫療行為及實務作業等，給付理賠或融通給付，各家自行評估理賠方式，取消亦不用保險局核准。

對於現在確診居家者可能就沒有住院日額保險金，林志憲表示，當初是考慮到不要影響到真正重症者住院，保險業者等於是善盡社會責任，才配合提供通融理賠，現在只是回歸保單條款、契約精神，與保戶權益無關。