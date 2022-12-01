知名連鎖速食餐廳麥當勞為了環保減塑，在2019年推出新款飲料杯，杯蓋的特殊設計讓消費者只要打開就能直接就口暢飲。不過近日有網友在麥當勞內用時，發現杯子似乎再度變得不一樣，不但沒有加蓋，杯壁也厚上很多，讓他好奇的上網詢問，「這是重複使用的還是一次性的？我可以帶走嗎？」對此，有店員證實，明年麥當勞將陸續引進3款不同杯子，內用杯可以清洗循環使用，消費者不能自己帶回家。

原PO在Dcard發文表示，最近他到麥當勞台北新生店消費時，發現杯子跟過去的不一樣，店員沒有為他加上蓋子，雖然杯子材質還是塑膠，但是杯壁比一般款厚了很多，不像一般款會軟掉，其中最讓他好奇的是，「這是重複使用的還是一次性的？我可以帶走嗎？」

對此，許多店員們紛紛說明，「之後麥當勞都會改成內有用杯以及外帶杯可以做選擇！內用杯就是由我們內部清洗重複使用」、「這是循環杯！有蓋子歐，我覺得超可愛哈哈哈」、「內用杯目前測試店在台北的某一家店，循環杯北部不知道幾家，台南有3家，未來陸續會增到20幾家循環杯，明年估計會陸續引進內用杯，所以以後麥當勞會有內用杯、環保杯、循環杯，By廢物組長」。

另外不少人針對內部清洗的清潔程度提出問題，「感覺不衛生」、「開始有內用杯後要來認真記得帶杯子了，本身在餐飲業上班，去外面吃飯用內用杯都有點怪怪」，也有麥胞透露，「為了配合環保，未來麥當勞會引進洗碗機，杯子全部都會丟進洗碗機洗」。