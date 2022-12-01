三立新聞台在11月26日九合一選舉開票時，被觀眾發現錯置屏東縣長藍、綠候選人蘇清泉及周春米得票數，造成兩人票數顛倒，三立今（1日）對外公布懲處，「《鄭知道了》執行製作人被記大過，新聞部副總經理及副總監分別被記小過兩次、小過一次。」國民黨立委李德維等人則認為此懲處太過從輕發落。

三立在聲明中指出，「部份人士包含國民黨立委李德維等仍將此單純之作業疏失，無限上綱為假新聞，並衍生諸多不實指控，嚴重傷害本公司商譽，本公司除予以嚴厲譴責外，並將逕行蒐證後予以訴追，以維權益。針對本次作業疏失，本公司坦然面對並已懲處相關人員，也於11月29日當天將內部行政調查報告，送至中選會及通傳會。」

三立還原整起事件，表示11月26日當晚8時11分，因人員操作疏失，誤將屏東縣長候選人之得票數錯置，人員發現錯置後立即回報現場督導，並於8時12分即時進行更正。

聲明內容提到，「本公司除在鏡面上以『計票員操作失誤 屏東周春米及蘇清泉票數對調誤植…』、『稍早計票員操作失誤 屏東周春米及蘇清泉票數對調誤植』及『本台稍早周春米與蘇清泉票數對調誤植…』等字幕向閱聽眾進行說明及澄清外，並由節目主持人以口播方式就票數錯置一事進行說明。」強調當天亦致電中選會、通傳會陳述事件原委，說明第一時間的處理澄清暨更正事宜，中選會、通傳會皆在第一時間掌握事件原委。

三立表示，事件發生後已儘速召開自律委員會，除由內外部委員進行相關事項之檢討外，會議內容將作為同仁之教育訓練素材，「三立新聞台肩負媒體社會責任，一向秉持專業、品質、正能量，對於各方指正虛心接受，也盼各界理性公評，切勿無限上綱，以訛傳訛。」