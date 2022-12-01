鹿港鎮立圖書館設立鹿港學專區，徵集出身鹿港作家的出版品。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣文化局為鼓勵書香社會，舉辦彰化縣公共圖書館評鑑，彰化市立圖書館獲得年度圖書館獎；秀水鄉立圖書館獲得進擊成長圖書館獎；二林鎮、田中鎮、和美鎮、鹿港鎮、彰化市、大城鄉、芬園鄉、埤頭鄉、溪州鄉及線西鄉等10所圖書館經評定獲得「績優圖書館」獎。

圖書館的存在被視為一座城市的心靈綠洲，提供精神糧食，透過建築和團隊經營帶動，也可以成為參訪聖地、並成為互動學習的好地方。

彰化縣政府為推動閱讀，除了挹注購書經費充實館藏，亦輔導鄉鎮市公所爭取教育部各項計畫補助，升級設備及環境，彰化縣立圖書館引進自動借書機、推出彰化縣公共圖書館APP，整合縣內各圖書館之服務。已連續兩年蟬聯國家圖書館「整體閱讀力表現績優城市～縣市人口50萬以上組」獎項。

彰化縣文化局今年邀請4位評鑑委員，花6天時間，實地現勘全縣26個鄉鎮市立圖書館，獲獎的館別不僅在營運上有極佳表現，更推出許多創新服務，吸引民眾到館利用館藏資源。

彰化市立圖書館善用志工資源，努力爭取異業結盟，提供各項優質的服務，營造有趣的閱讀氛圍；秀水鄉立圖書館提供「許願樹」；線西鄉及大城鄉立圖書館辦理創意活動，搭配情境布置主題書展；田中鎮立圖書館結合在地企業捐書；和美鎮及埤頭鄉立圖書館，主動到幼兒園推廣嬰幼兒辦證送閱讀禮袋，推廣親子共讀。鹿港鎮立圖書館設立鹿港學專區，徵集出身鹿港作家的出版品。