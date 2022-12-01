意圖使人上班起色心！一名網友分享一張坐在他辦公室座位對面女同事的背景照，只見該女同事穿的露肩上衣巧妙被椅子擋住，從後方一看像是裸體，該網友說「真的很影響我工作...怎麼提醒她？」近萬名網友暴動要求原PO拍女同事正面照，「道德在哪？良心在哪？正面照在哪」、「轉正面才能有正確解答」。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」分享照片，他公司座位對面的女同事身穿「露肩上衣」，衣服又巧妙地被椅子擋住，從後方看過去像是上半身沒穿一樣，女同事還將長頭髮分兩邊撥向胸前，露出完整的美背，原PO發文說「女同事真的很影響我工作...怎樣提醒她？」

一名網友分享一張坐在他辦公室座位對面女同事的背景照，只見女同事露肩上衣巧妙被椅子擋住，從後方看像是裸體搬一樣。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

照片曝光引發近萬名網友暴動，留言「我們怎麼沒這樣的女同事」、「公司有包廂嗎」、「麻煩請附上地址，這樣才是負責任啊」、「我還以為她在吃壽司，放大看原來那是鍵盤」、「螢幕怎麼亮著呢？關掉它」、「只有我在找能反射的東西嗎」、「其他同事：我勸你最好不要多管閒事」

也有網友說「道德在哪？良心在哪？正面照在哪」、「轉正面才能有正確解答」、「你應該先叫她讓她轉過來，我們才能幫你出主意，這你都不懂，新來的是不是」、「我不信，除非你拍正面」、「拍正面給大家看看」。