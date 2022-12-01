新北市蘆洲鷺江幼兒園為了強化學童犯罪預防及交通安全觀念，特別安排參訪蘆洲警分局，而警方也化身警察老師，逐一針對交通安全、警用裝備及反毒觀念做課程宣導，也安排小朋友們體驗警用大型重機，結束後學童們也致贈手繪「心目中的警察」書籤作為謝禮。

學童在課程當中，對於警察上班的制服、無線電以及各項裝備都充滿好奇，甚至詢問警察是否騎機車上班，各種問題充滿童趣，而現場警員也耐心解答小朋友的疑惑。

另外，在這次課程當中，警方也展示各項裝備，如長槍、手槍、手銬及防彈衣盔等，對於這些只有在電視電影裡才會出現的裝備，小朋友瞬間眼睛為之一亮，並且興高采烈說要親身體驗，結果才知道原來這些看起來很帥的裝備，其實重量都很重，也讓小朋友更理解警察執勤的辛勞。

蘆洲分局分局長張國哲表示，警方藉由幼稚園參訪派出所的行程，讓這些國家的幼苗體驗及了解警察維護社會秩序及治安的日常的辛勞，相關的參訪活動能拉近警民距離，達成社區警政理念，因此在不影響既有勤務下，都會盡力安排，希望能幫助學齡孩童免於遭受到侵害，在安全的環境中茁壯、健康的成長。