位於松壽廣場的「未來樹」，向前靠近時未來樹會映射出自己，可以下載互動內容留存。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

「台北最High新年城-2023跨年活動」，1日由台北市政府祕書長陳志銘與金曲才子韋禮安，於信義區松壽廣場一同點燈，宣告系列活動開跑。（張芷瑜攝）

「台北最High新年城-2023跨年活動」1日由北市府祕書長陳志銘與金曲才子韋禮安，於信義區松壽廣場一同點燈，並公布跨年晚會第二波卡司名單，包括韋禮安、9m88、傻子與白痴，以及三組超夯新生代樂團搭擋實力派唱將。觀傳局也說，12月1日起還會推出沉浸式互動「未來樹」、「台北大兔襲」及「仁愛路燈飾」，邀大家一同體驗。

觀傳局表示，台北跨年晚會第二波卡司名單，包括韋禮安、9m88、傻子與白痴，以及三組超夯新生代樂團搭擋實力派唱將，包括台語歌王許富凱X重金屬樂團血肉果汁機、金曲歌后彭佳慧X台式搖滾樂團美秀集團、原住民歌后ABAO阿爆X清新樂團理想混蛋，達成跨世代、跨語種、跨歌路「三跨」的合作。

觀傳局表示，配合2023台灣燈會，2023年台北跨年活動主題為「台北就是未來」，與叁式Ultra Combos、黑川互動媒體藝術、調皮工作室合作打造沉浸式互動體驗「未來樹」、「台北大兔襲」及「仁愛路燈飾」，從12月1日至明年1月2日於信義區松壽廣場、市府東門廣場、松山文創園區及仁愛路同步點亮台北。

其中，位於松壽廣場的「未來樹」，五棵樹分別為不同願望(家庭、財富、愛情、事業、健康)，只要對未來許下新的願望，就可以來場獨一無二的沉浸式體驗，並將體驗內容下載留存，無法來到現場的民眾也可於網站許下對未來心願。

觀傳局也說，「台北大兔襲」AR體驗，邀請跨年晚會主持人Lulu黃路梓茵，及卡司韋禮安、9m88合作設計，量身打造「Lulu的未來兔子洞」、「海獅不害怕田園」及「88の未來兔跳臺」不同風格調性的未來兔，只要於台北市政府東門廣場、松壽廣場及松山文創園區，掃描Qrcode打開AR相機，就可看見未來兔活躍身影。

觀傳局表示，無法來台北的民眾，也可以找到全台人行道上「當心兒童」的交通號誌，透過跨年官網打開AR相機，同樣能捕捉未來兔身影。此外，只要參與前期活動，並拍照分享或填寫問卷，就有機會抽到101觀景台票券、羽毛指甲油及熊讚熱氣球造型悠遊卡等好禮。