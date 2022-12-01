兆豐銀出面籌組並出任管理銀行的中租控股新加坡子公司2.84億美元聯貸案，在12月1日順利完成簽約，並掀起高達1.42倍的超額認購潮，亦可說為近一個月來市場上最大一筆美元聯貸案。

兆豐銀說明，該聯貸案資金將供中租控股新加坡子公司－中租金融服務公司（CIFSS）充實營運週轉所需，由兆豐銀行統籌主辦及合庫銀行、第一銀行共同主辦，另尚包括新加坡華僑銀行、土地銀行、台灣企銀、台中銀行、台灣銀行及高雄銀行等金融同業共同參貸，而原規劃募集美金2億元，因參貸踴躍，最終結案金額美金2.84億元，超額比例高達1.42倍，顯示銀行團對該公司及經營團隊，以及營運前景的信心。

金融圈人士指出，由於美元借款利率遠比現在的新台幣借款利率高出至少3個百分點以上，因此企業除非是在海外轉投資的子公司，因為是境外借款不得不借美元，否則的話都會先借新台幣再換成美元，而此次中租控股的美元借款，即為海外子公司借款支應所需，中租控股在東協十國中已在七國成立據點，金融圈也看好未來其轉投資公司的借款商機。

此次聯貸案，是由兆豐銀行董事長張兆順、中租控股董事長陳鳳龍共同出面完成簽約，且本次聯貸特別將中租控股台灣地區的永續作為納入聯貸條件，亦為ESG聯貸案；兆豐銀也表示，中租控股響應政府政策，積極投入節能與創能事業，截至11月初，在全台已有3,118間電廠，年發電量超過1GW(10億瓦)，已為國內太陽光電龍頭。

CIFSS 2020年在新加坡成立，主要提供船舶、航空器、機器設備等金融服務，對此銀行團成員指出，由於全球通膨問題帶動物價上漲，機器設備的採購金額也會相應增加，而像中租旗下的海外租賃公司、金融服務公司，相關開銷也會擴大。