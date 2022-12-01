台灣高鐵規劃採購新列車，日本新幹線系統展現高度興趣。東元集團會長黃茂雄今天出席活動時透露，台日經貿往來接近一千億美金，預期將來幾個重大建設會帶來更多金額，「台灣高鐵將在最近一、兩年內採購新一代的車輛，現在我們雙方代表正在磋商。」

日本台灣交流協會今天辦理五十週年酒會，黃茂雄代替台灣日本交流協會會長蘇嘉全出席致詞。黃茂雄說，他曾參與當時協會的成立，目前則是工商界代表身分。台日經過斷交的試煉，但是經貿往來沒有間斷，且一直在成長當中，目前接近一千億美金，將來有幾個大的建設會帶來更多金額。舉例而言，台灣高鐵將在最近一、兩年內，採購新一代的車輛，這就很多金額，現在我們雙方代表正在磋商，希望泉裕泰代表也多多支持指較。」

「日華議員懇談會」會長古屋圭司八月訪台拜會蔡英文總統，推銷台灣高鐵車廂採購案與日本新幹線系統合作，並強調「台灣高鐵是台日兩國之間堅固友誼的具體象徵」，未來更要攜手合作，日本也會對台灣高鐵持續做出貢獻。

日本駐台代表泉裕泰致詞時也提到，2007年台灣高鐵克服諸多困難通車營運，讓台灣南北成為一日生活圈，並完全改變商務和旅遊的型態。和日本國內相同，至今沒有重大的事故，持續安全行駛的台灣高鐵，現在正成為日台友好的象徵。

高鐵列車行車控制和號誌系統採日方專利，據悉，高鐵公司與日方談及採購N700S列車時，傳出日方開出一列50億元天價，台日協調多時，價格仍無共識，高鐵新車採購案也兩度流標。