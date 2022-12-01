大衛哈伯飾演聖誕老人。（UIP提供）

《暴戾夜》劇照。（UIP提供）

《暴戾夜》劇照。（UIP提供）

精彩刺激的聖誕佳節驚悚片《暴戾夜》，讓兩道白眉毛、白髮白鬍鬚的紅衣紅帽聖誕老人帶來一個血腥的聖誕夜。由風格犀利的挪威導演湯米維爾柯拉執導，聖誕老人是大衛哈伯飾演，其他堅強卡司包括艾美獎得主約翰李古查摩、艾力克斯哈塞爾、艾莉克西絲羅德等人。

導演湯米維爾柯拉表示找到飾演聖誕老人的理想演員相當重要，該演員須具備聖誕老人的溫暖和善良，也要有健壯的身材和接受複雜動作訓練的能力，「我們的聖誕老人是一個非常複雜，很多層次的人。他必須一方面能狠很教訓壞蛋，一方面又有情感說服力。大衛哈伯是我們第一個聯繫的對象，因為他身上具備了所有這些特質。」

製片凱莉麥考密克說：「大衛哈伯最有趣的一點，儘管他是一位大咖明星，但仍然可以立即化身成一名聖誕老人毫無違和感，這對演員來說是很難做到的。而當他加入團隊時，就成為拍攝過程中超讚的合作夥伴，並對聖誕老人的背景故事有一些很好的想法，有助於觀眾對他產生感情獲取認同。」

大衛哈伯第一次聽到這部電影的內容時，對這個角色其實是有點疑慮的。他說：「經紀人第一次跟我提這個案子時，說『這是一部暴力的聖誕老人電影。』我的第一個反應是：『你在說什麼啊？』於是，製作團隊打電話給我，告訴我這部電影的大方向，聽起來很歡樂、很新鮮、很不一樣。然後再把劇本傳給我，一開始看劇本時覺得它行不通，但看到最後，我卻哽咽了，真的是一個很棒很精彩的劇本。」

此外，大衛哈伯很高興有機會與製片大衛雷奇合作，他說：「大衛雷奇看動作片的眼光很精準，我最喜歡的一點是，他會讓表面上看起來有點普通的一般人，成為超強的動作英雄。他充分掌握了這種新動作電影類型，這也正是令我最興奮的地方。」

《暴戾夜》故事敘述當一隊傭兵在平安夜突襲富有的萊史東家族的豪宅，他們挾持豪宅內的所有人當人質時，根本沒料到會遇到一個完全意想不到的強勁對手：聖誕老人（大衛哈伯 飾），而且聖誕老人會讓這群壞蛋知道，聖誕老公公並不是一個面容慈祥、心地善良的聖人。

《暴戾夜》將於12月2日與美國同步上映。