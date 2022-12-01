現今網路交友管道很多，但暗藏的陷阱也多，一名女網友上網抱怨，透過包養網站認識一名幽默的男生，兩人相談甚歡就約吃火鍋，沒想到當天對方帶了一名女友人前來，結果兩人故意不付錢，讓她怒批是遇到鴛鴦大盜，被當成「爹地」白嫖一頓飯。

原PO在Dcard發文表示，自己平常會使用交友軟體或包養網站當作交友的工具，日前認識一個男生，聊天超爆笑還超級有梗，結果約好一起吃火鍋，沒想到對方卻多帶一位女性友人赴約，為避免尷尬就答應一起吃，席間男生也不斷找藉口跟她分食，但吃完準備結帳時，兩人卻開始滑手機不理睬，都說沒帶錢包就直接走出大門。

原PO隨後也追出去，要求對方可以用手機轉帳，但男生說不會用，要回家後再給，另名女生則翻翻口袋掏出200元，但3個人總共吃了4千多，最後沒辦法只能自己去結帳，男生離開後也馬上封鎖原PO，讓她氣炸「我這是當人家sugar daddy了嗎？還買1送1，超厲害的耶...這男人不去當包養妹真可惜」，自己已向站長檢舉對方白嫖一頓飯，也透露28歲男生在鳳山某間飲料店工作，喊話「還我錢啦！」。

貼文也引起網友熱議，「看起來一臉就是來蹭飯的詐騙情侶檔，男的就被女的騙，女的就被男的騙」、「4000多完全不是小錢欸，怎麼有那個臉啊」、「應該當場報警，吃飯故意不付的話是詐欺罪」、「男生遇到的應該是更多吧，還容易被貼不大方及小氣鬼的髒水標籤」。