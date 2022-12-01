由卓越雜誌主辦，世新大學知識經濟發展研究院協辦的《2022卓越保險評比》得獎名單出爐，元大人壽第四度蟬聯「最佳服務品質獎」。世新大學市調中心表示，元大人壽除在服務人員專業度、保單滿意度、諮詢服務、保單理賠快速與否、等候時間簡短及客服人員服務態度項目上，皆獲得受訪民眾給予90分以上的正面評價，另一獲獎關鍵則是在新冠疫情影響下，元大人壽敏捷回應，不但加速推動數位轉型，申請遠距投保試辦也運用最新科技，不僅投保過程快速便捷，全程資安的重視與防護，更讓保戶可以安心規劃保障。

因應數位化浪潮來襲、落實綠色營運，元大人壽推動三年數位轉型計畫，致力發展數位低碳服務流程，從行動投保、核保理賠AI自動化辨識、電子保單到智能客服，提供客戶更快速、更優質的服務體驗。其中行動投保使用率自推動初期的10％提升迄今逾80％，在此基礎下，也提升遠距投保的應用性，讓更多的客戶在疫情影響下願意嘗試遠距投保所帶來的便利性。

元大人壽遠距投保運用身分辨識模組（eKYC）精準辨識保戶身分，以確保保戶身分不會被冒用，而為降低資安風險，身分認證過程中的身分證與臉部影像，僅於辨識當下暫存在手機記憶體，辨識完成後則立即刪除，如此也降低保戶個資外洩的風險；投保完成後，保戶亦可透過元大人壽的iCare App或官網的保戶園地，進行保單資料查詢、保單變更及理賠申請等服務。從投保流程到保單服務，元大人壽透過不斷地邁向數位化，以滿足不同世代的客戶需求，提供更全面的商品規劃及最即時的客戶服務。

除此之外，今年11月上線的智能客服－元先生，不僅能節省保戶查詢資訊的時間，更能將客戶服務延展為24小時不中斷，保戶只要透過文字或語音的方式對元先生提問保單相關問題，便能在線上獲得立即的答覆，目前客服資料庫已有客戶常見600題QA，足以解決大部分保戶的詢問；同時，透過智能客服，元大人壽能更清楚保戶常遭遇的問題是什麼、需要什麼協助、有哪些需求，藉由這些反饋持續優化智能客服答題的確切性，更系統化地提升數位服務品質。

「元大人壽的服務真的很好！」這是本次世新大學線上調查最多網友對元大人壽的回饋，也是這次奪得《2022卓越保險評比》「最佳服務品質獎」的關鍵。從第一次獲獎開始，元大人壽始終秉持著「給一個機會幫助他人，同時也幫助自己」的經營理念，時時刻刻提醒自己要設身處地為保戶著想，不論是接待親臨服務櫃台的保戶，或是服務透過遠距投保的客戶，元大人永遠抱持著提供最優質、最完善的服務品質，以回應客戶對我們的期待。