隨著疫情趨緩，民眾迫不及待想出門旅遊，台鐵為了方便民眾購票便利，自12月1日起於各車站售票窗口新增icash Pay支付服務，民眾可直接拿起手機開啟icash Pay支付條碼，提供售票人員掃碼，即可快速支付購買車票，簡單又方便。

為了推廣使用，愛金卡公司更加碼推出點數回饋活動：2022/12/1～2023/5/31活動期間於台鐵人工售票窗口使用icash Pay購買車票，每筆交易享5％ OPEN POINT回饋(每戶上限100點)，期間內首次註冊之新戶並於註冊當月以icash Pay購買車票，再加碼5％ OPEN POINT回饋(每戶上限100點)，活動總上限共20萬點，詳細活動內容請參考icash Pay官網，歡迎民眾多多使用。

台鐵為加強旅客購票付款多元性及便利性，自12月1日起，於全台各電腦售票車站售票窗口新增「街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi拍錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付」9家行動(條碼)支付服務，提供後端綁定信用卡、金融卡或連結銀行帳戶，以條碼支付被掃模式購票。

相較於現行信用卡購、退票，於退票時須持原購信用卡辦理，使用條碼支付購票付款後，辦理退票時不需出示條碼，系統可逕行退款；另因後端款項金流之特性，於台鐵票務系統換票及退購便當時，不論是否有差額，皆須出示條碼支付，方能完成乘車變更作業。為鼓勵民眾使用行動支付作為付款工具，含2021年9月7日已上線開始使用的台灣Pay等10家業者推出點數回饋、現金回饋及點數加倍送等上線優惠方案，民眾可逕洽各業者官網。