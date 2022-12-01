台中市大雅區1日發生行車糾紛，兩名騎士在路邊激烈毆打，還不時抱在一起，網友看到影片直呼至少有武德，不會多打一，也沒有拿武器，還戴安全帽保護自己。大雅警分局指出，雙方表示不提告訴，警方仍依社會秩序維護法送辦。

今天早上7點18分，在中市大雅區中科路與永和路口前發生一起行車糾紛案，衍生二人肢體衝突。

經了解，52歲男子與44歲男子兩車發生相互爭道，二名騎士發生口角產生衝突，後續就醫後均無大礙。警方致電雙方，當事人皆表示不提出告訴，警方仍將傳喚到案說明，以詳細調查釐清案發經過，後續並將依社會秩序維護法函送偵辦。

警方呼籲，民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以不法手段解決，警方若查證屬實，絕不寬貸，依法究辦。

這段互打影片被po在臉書爆廢公社後引起討論，有網友說，二名騎士至少有武德，沒有多打一，也沒有拿武器，只是打到不斷撞店家鐵門，聲音有點嚇人；還有網友笑稱，這二人打到抱在一起，應該在一起，也有網友看到一輛休旅車擋住視線，指責駕駛為了看熱鬧，擋到大家的鏡頭，很不上道。