民進黨嘉義市長候選人李俊俋今天繼續路口拜票。（李俊俋團隊提供 ／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長重行選舉延長賽，18日投票，17日選前之夜造勢活動，碰上國際管節踩街表演，選前之夜辦不辦有變數，爭取連任的市長黃敏惠認為應以市民的福祉為優先，考量是否另尋其他方式或場地辦理；民進黨市長候選人李俊俋則促選委會與各候選人開會決定。

由於17日選前最後一天，碰上嘉義市國際管樂節踩街表演在17日下午登場，17日晚上傳統選前之夜，各陣營候選人匯聚在中山路噴水圓環舉行媲美嘉年華會的造勢活動，因此出現變數。

黃敏惠臉書po文表示，17日有來自國內外各地管樂團隊踩街表演，市長重行選舉在18日舉行，選前之夜場地碰上管樂踩街，往例場地準備需要前1天進行，難以在管樂節同時進行下，在同一場地舉辦選前之夜。

黃敏惠指出，選前之夜的舉辦，身為市長參選人應以市民的福祉為優先考量，是否另尋其他方式或場地舉辦，將尊重主管機關規定辦理。

李俊俋受訪指出，選前之夜是嘉義市的傳統，是選舉程序的一部分，不應該莫名其妙就不見了，依照往例都是嘉義市選委會邀集各候選人討論，是否如期辦理？或是更改時間、地點，但至今沒有接到選委會的開會通知，更沒有告知是否要如期進行，選委會應盡速邀請各候選人開會，才符合民主程序。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統建議，搭配管樂遊行隊舞，於17日白天時段舉行，免除傳統選舉宣傳車輛，喇叭方式，單純步行，踩街方式，向民眾揮手致意，與民同樂。

嘉義市選委會表示，因國際管樂節踩街活動，選前之夜傳統的地點中山路17日的路權早已被申請，選委會不會邀集各市長參選人針對選前之夜開會，各候選人可根據集會遊行法，自行依照需求申請路權辦造勢活動。