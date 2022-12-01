面對連日的反封控抗議升級，大陸從地方開始放鬆防疫措施，北京也再次緊急要求地方不得過度防疫。而最明顯的改變是主導疫情的官員也開始不再使用「動態清零」一詞，看起來政策風向已經轉變，但若要放棄「清零」，中國還會面臨兩大難題。

《德國之聲》指出，中國國務院副總理孫春蘭週三在國家衛健委的座談會指出，「隨著奧密克戎病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，我國疫情防控面臨新形勢新任務」。座談會後發表的聲明顯示，孫春蘭沒有使用 「動態清零」一詞，而在前一天的簡報會上，包括國家衛健委在內的機構官員也沒有使用這個詞，而是鼓勵老年人接種疫苗，這些動作被認為是北京改變動態清零政策的跡象。

外媒認為，孫的講話似乎是中國官方首次公開承認病毒不再那麼嚴重，表明中國終於開始考慮放棄清零政策。消息人士指出，中國在重新開放的壓力下，即將推出第4種新冠疫苗。

報導說，孫春蘭已是中國強硬防疫的代名詞，中國網路上流傳，只要她出現在爆發疫情的城市，當地就會實施嚴格封鎖。像是最初爆發疫情的武漢，和疫情失控的上海，以及海南等地在硬封鎖前都有她的訪視足跡。

然而，報導認為，外界雖然用孫春蘭的話來解讀北京防疫方向可能改變，但中國要放棄清零還面臨2個問題：

首先，中國老人疫苗接種率低。雖然官方未說明推動老人接種疫苗要多長時間，但專家認為，清零可能因此持續到2023年中期，甚至可能晚到2024年。除了老人接種率低，大陸國產疫苗的效用也是個問題。

其次，醫療資源不足。中國規模較小、工作量大的醫療保健系統，特別是在貧窮、人口眾多的農村，如果感染率隨著限制的放鬆而急劇上升，可能難以承受。根據世界衛生組織的數據，中國每千人擁有4.3張醫院床位，只有較貧窮鄰國蒙古的平均8張床位的一半。相較之下日本有13張，韓國則有12.5張。