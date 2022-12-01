中共前領導人江澤民病逝，遺體今天從上海由專機敬移到達北京。中共政治局常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、丁薛祥、李希等黨和國家領導人到北京西郊機場迎靈，並向江澤民親屬表示慰問。蔡奇和治喪委員會辦公室成員、江澤民親屬從上海護送江澤民遺體回到北京。

今天中午12時10分，起靈儀式在上海華東醫院告別室舉行。治喪委員會辦公室成員、上海市有關負責人、江澤民親屬和生前友好、醫護人員等向江澤民遺體告別，並護送靈柩到上海虹橋機場。上海各界群眾在沿途送行。

在北京西郊機場，黑底白字橫幅上寫著：江澤民同志永垂不朽、江澤民同志永遠活在我們心中。習近平和夫人彭麗媛等胸佩白花、臂戴黑紗，神情凝重地在停機坪肅立。

15時55分，載護江澤民遺體的專機降落。12名禮兵抬護安放著江澤民遺體的靈柩，走下專機，行進至迎靈隊伍正前方肅立。習近平等向江澤民遺體三鞠躬，目送靈柩上靈車。之後，治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬護送遺體前往停靈處。

在京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會副委員長，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，在京全國政協副主席以及中央軍委委員也到北京西郊機場迎靈。

江澤民11月30日在上海逝世，享耆壽96歲。