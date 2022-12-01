由南部科學園區與聯電（2303）共同合作，全台首創公私協力完成之非營利幼兒園「聯苑員工子女非營利幼兒園」今日舉辦開幕典禮，現場安排幼兒園學童透過「彩繪童畫、童話」剪綵活動，在充滿大人小孩的歡笑聲中，完成開幕典禮。

聯苑員工子女非營利幼兒園由南科管理局開辦，聯電無償提供位於新市區大順六路的聯苑宿舍一樓，約2,000平方公尺的場地，供南科管理局設置員工子女非營利幼兒園，時間為期九年，並由彭婉如文教基金會專業的教保團隊負責營運。

幼兒園已於2022年10月17日正式開園招生，招收對象包括園區廠商員工之子女及孫子女，最多可招收八班共212位二歲到國小前的幼童，提供園區從業人員友善工作及優質、平價、又便利的公共托育服務。

聯苑員工子女非營利幼兒園有賴聯電公司的無償提供場地，及彭婉如文教基金會的專業教保團隊，得以提供五星級的環境與設備。

聯苑員工子女非營利幼兒園鄰近南科實中小學，附近有溜冰場和考古館，擁有豐富的社區及自然生態環境，可作為教學延伸的資源。園區空間獨立，教室明亮，教具資源豐富，家長接送交通動線便利，是一座能激發幼兒好奇心，常保學習熱忱，且能互助與合作的學習場域。