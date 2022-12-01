九合一大選落幕，民進黨在北台灣縣市長席次全軍覆沒，蔡英文請辭黨主席職位。針對民進黨中常會成立「2022敗選檢討小組」，由桃園市長鄭文燦擔任召集人，前民進黨立委林濁水表示，總統蔡英文自己檢討亂射靶之後，現在民進黨要鄭文燦主持檢討？不要為難鄭文燦了。

林濁水今(1日)在臉書發文表示，總統己經檢討了：一是中央努力，地方不努力；二是民眾不喜歡民進黨獨大。林濁水認為兩個檢討都失焦。至於焦點，眾人皆知總統自己檢討亂射靶之後，現在民進黨要鄭文燦主持檢討？真的？不要為難鄭文燦了。

網友紛紛表示，「他也是該被檢討的人好嗎？」、「為什麼所有人對她都要軟弱到這樣，任憑蔡英文胡說八道？」、「其實鄭文燦是聰明人，他也知道真正原因不是蔡英文說的那樣」、「從林智堅宣布退選那一刻就註定民進黨大敗，在此之前全黨力挺他，他的退選等於認抄襲，全黨力挺變成是錯的，很突兀，令人錯愕。到底是誰決定？」

還有網友酸說，「朕意已決，愛卿別說了」、「儲君出馬，萬事OK」、「一連串的神操作」、「靶已經釘好，所有黨員不要失焦」、「裝裝樣子，沒事兒」、「燦燦心裡苦，但燦燦不說」。