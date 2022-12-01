從監視器可以看到，該名未成年少女在進入浴室後，陳嫌馬上出現在浴室外，且手上還拿有手機，隨後他見四下無人變隔著窗戶、蹲在暗處偷拍。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣新園鄉驚現偷拍狼，1名未成年少女在住家洗澡時常感覺到被偷拍，而因曾在浴室外遇見姊姊的陳姓男友，所以一度懷疑「攝狼」就是陳，但對方矢口否認辯稱是在找東西，但所有過程都被監視器拍下，警方目前正傳喚陳到案，訊後將依涉犯兒童及少年性剝削條例及妨害祕密罪嫌送辦。

從監視器可以看到，該名未成年少女在進入浴室後，陳嫌馬上出現在浴室外，且手上還拿有手機，隨後他見四下無人變隔著窗戶、蹲在暗處偷拍。少女察覺到被偷拍時，有大喊「你拍我」，但陳嫌矢口否認還辯稱道，「我的東西有沒有在裡面」，行為相當狡猾，但也被監視器全部錄下存證。

少女上月28日晚間在父親及社工的陪同下報案，而案經警方調閱住宅監視器調查後發現，少女於上月14日晚間7時37分、15日晚間5時49分在住家浴室洗時，都被他姊姊的男友、也就是陳嫌拿手機偷拍。

警方指出，目前正傳喚陳嫌到案，訊後將依涉犯兒童及少年性剝削條例及妨害祕密罪嫌送辦。