一名女網友日前抱怨離婚後沒工作，帶孩子回娘家住，卻遭到弟媳突更換wifi密碼，導致兒子無法玩手機遊戲，弟媳還嗆「你們母子倆吃我的、用我的」，她崩潰說平時是弟弟工作賺錢，房子是父親的，不解弟媳為何態度如此差；不過其他網友卻認為娘家本來就沒義務要養他們，她反遭砲轟。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她日前離婚丟了工作，帶著孩子回娘家住，不過近日弟妹卻突然把家中的wifi密碼換掉，導致正在玩遊戲的兒子被迫中斷，她後來氣不過向弟妹理論，對方回嗆「你們母子倆吃我的、用我的、住我的」，要她與兒子態度客氣一點。

該女網友說，平時家中是靠弟弟賺錢，房子也是父親的，弟妹只是家庭主婦，她認為自己並沒有花到弟妹的錢，而她的父親也不挺她，要她巴結一點、趕快找工作，她事後崩潰發文「我知道社會對孤兒寡母很看不起，沒想到連親人也是一樣」，她強調自己已經很努力找工作，但婚後離開職場太久，如今沒人想用她。

文章曝光，多數網友卻不認同原PO，留言「換一個角度想，妳為這個『妳爸的家』付出了什麼」、「『害』兒子沒辦法打電動，氣不過跑去找長輩『理論』」、「事實上就是沒工作而且回家吃軟飯，寄生別人家還要別人尊重你」、「人家沒必要提供你們」、「重要錢是你弟賺的、房子是你爸的，本來就要巴結一點，怎樣講的一副理所當然」。