侯友宜今晚出席中和區感恩茶會，向支持者鞠躬謝票。（王揚傑攝）

侯友宜今晚出席中和區感恩茶會。（王揚傑攝）

民眾搶著和侯友宜合影。（王揚傑攝）

民眾搶著和侯友宜合影。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（1日）晚在中和區競選總部舉辦感恩茶會，一到場就受到全場民眾熱烈歡迎，侯友宜致詞時說，大家都是團隊，會讓中和不斷往前走；謝票除了是感恩惜福外，他這輩子一定好好努力做，並且做出好成績，才對得起中華民國、台灣這塊土地所有人。侯友宜致詞約5分鐘，隨後由活動單位安排與民眾合影，由於太過踴躍，足足拍了半個多小時才結束。

侯友宜今年在中和區得到13萬3107票，得票率達67.25％，今晚偕同中和區競選總部主委林永瑞、中和區黨部主委張智倫、國民黨新北黨部主委黃志雄及4名連任的議員金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、游輝宂，均到茶會向支持者謝票。

侯友宜表示，他感受到中和地區滿滿的支持，這次投給他的比例更大，他會為新北、中和更努力好好做事，像是萬大樹林線要如期完工，中和灰磘要開發、地下停車場蓋好，還有很多全齡化特色共榮公園，以及托幼、托老要繼續做。

「感謝大家與我並肩作戰」，侯友宜指出，大家在選前之夜的風雨中，雨水淋濕衣服，但大家都沒有離開，就是要給他支持，讓他可以繼續好好做事。當天晚會，他用開心、快樂的態度，透過用跳舞、唱歌方式，讓大家感受到正向力量。

最後侯友宜說，有南部的鄉親跟他說，選前之夜氣氛很好、雨淋的很值得，因為大家一起拚。當天一定有更多的好朋友在現場幫他，他這輩子一定會努力好好做事，話少說、多做事，選上是一時的，他會努力做事，並做出好的成績。