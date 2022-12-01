九合一大選落幕，各政黨如何布局2024總統大選，備受關注。前民進黨立委沈富雄預言表示，2024大選，新北市長侯友宜會贏，因為侯友宜在南部竟相對不弱，他不用去拜票，這些人自然會跑出來。

《POP嗆新聞》主持人問到，沈富雄預測2024最後結果侯友宜贏，侯友宜有南部的票嗎？ 沈富雄表示，國民黨在南部最弱，可是國民黨裡頭，只有侯友宜在南部相對不弱。侯友宜一生的警察生涯，在南部的根基可說非常深厚，他只要一出來，不用去拜票，這些人自然會跑出來，這一點是國民黨其他想選總統的人所沒有的基礎。

沈富雄接著指出，北港溪以北，現在一片藍，藍軍不用煩惱。當時新北市長選舉，侯友宜在跟蘇貞昌選時，大家都看好蘇貞昌，沒想到侯友宜選得那麼好。他認為，侯友宜的那一套實在沒人學得來，人民就吃那一套；相較來看，蘇貞昌拿著撞球桿在揮舞、甚至發脾氣，那一套已不吃香了。

沈富雄點出，侯友宜說為人民該做的事情就要做，為著國家為著大家，就做市長該做的事情，他一路就是這樣回答。