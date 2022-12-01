六角國際旗下連鎖茶飲品牌「Chatime日出茶太」今（1）日在新北盛大舉行第二屆「2022全球茶吧手錦標賽」（2022 Chatime Global Tea-Rista Competition）」，希望透過此活動將台灣手搖茶飲文化推廣至全世界，並秉持「品質、創新、有趣」的品牌精神，結合創意口味與獨特飲用體驗，提供全球消費者獨特新奇的美味茶飲選擇，創造時尚茶飲文化新浪潮。

創意賽冠軍隊伍來自澳洲，成員為加入一年半的Josephine與五年資深同仁Isabelle，兩人展現團隊默契。本次創意賽抽到的主題為海洋（Ocean），藍色晶球基底象徵澳洲海洋，中間的無酒精啤酒代表黃色沙灘，最上層的泡沫如同拍打沿岸的海浪，點綴檸檬片如豔陽，讓評審十分驚豔，因此獲得創意賽冠軍殊榮。

六角國際董事長王耀輝表示，台灣是全球手搖茶飲的發源地，市場百家爭鳴，不斷激發出新創意，六角國際讓「手搖茶」變成流行、文化、生活的一部份。同時進入Z世代，更希冀能藉由Tea-Rista全球茶吧手錦標賽，從「標準化」及「創意」出發，打造台灣手搖茶飲新文化，用文化軟實力立足國際，開創珍珠奶茶世紀帝國新世代，在全世界發光發熱的榮耀。王耀輝另表示，本次來台參賽的選手是經過海外35個國家約3、4個月遴選出來的代表，全球日出茶太的同仁們都希望能夠代表國家爭取最高榮耀，六角國際非常樂見這樣的手搖茶飲創意文化可以在全球遍地開花。

2022日出茶太第二屆全球茶吧手錦標賽致力發掘新世代茶吧手，期許新世代的創造力，能打造出最具獨特風味的飲品及飲用新滋味。同時面對Z世代消費者求新、求變、求創造力的自我展現新浪潮，日出茶太藉由此全球錦標賽，聚集各國參賽國家選手發揮創意打造獨家風味飲品，展現品牌創新、有趣的精神，讓手拿一杯日出茶太飲品成為一種展現自我風格的潮流。

日出茶太茶吧手全球錦標賽分為兩大關卡，分別為：標準挑戰（Classic Challenge）及限時創意（Time-limited Creation）。參賽者除了必須對經典飲品相當熟練外，還得在有限時間內以限定的材料做出創意飲品。不僅飲品口味，就連飲品外觀、服務流程、製程標準都必須到位。

標準賽的評分標準包含服務、品質、速度及環境清潔，現場更準備過熟或過生的不合格珍珠，考驗選手分辨物料品質好壞的能力。創意賽的評分著重於外表呈現、香氣及風味、品項的原創性、作品故事性及整體印象，且都必須以「茶」為主要基底，創意賽主題五花八門，包含台灣夜市、Z世代、防疫抗疫等多元主題，讓參賽者創作出令人驚豔的優秀作品。

此外，評審的專業更是影響比賽的重要關鍵，為了讓機制更加完整、面面俱到，本屆除了有六角國際事業股份有限公司副總李寵珍，為飲品做第一層把關外，更邀請業界代表台灣雀巢餐飲通路暨產品發展經理陳怡婷、Red Bull紅牛台灣區即飲通路經理涂青揚，以及台師大運動休閒暨餐旅管理研究所 王國欽博士擔任評審。反映出Tea-Rista不只是日出茶太的比賽，更是整個手搖茶飲業關注的焦點，甚至是全球的重要賽事。

本次賽事遴選出來自世界7個國家共8組隊伍抵台參賽，比賽結果於12/1當日公布，總獎金高達美金25,000元。未來日出茶太也期望Tea-Rista全球茶吧手錦標賽能持續擴大舉辦，開放一般民眾或與其他手搖飲業者參與，將台灣手搖茶飲透過公平競爭的方式，一起壯大這個產業，持續推動台灣手搖飲走向國際，將台灣茶飲文化發揚光大。