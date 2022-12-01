一個便當只賣30元，究竟哪裡有那麼好康的事？日前有網友興奮分享30元的佛心便當，3菜1肉的美味組合掀起網友熱議，不少人大讚佛心店家，還說要揪團去朝聖。不過，業者出面澄清，便當其實要價60元，是因為員工亂算價格才會造成誤會，自己也是受害者，希望網友別再誤傳了。

日前一名網友在論壇《Dcard》發文，直說：「太興奮了，大家猜一下多少錢」，並曬出一張照片，只見一個便當被3菜1肉及白飯塞滿，旁邊有一碗湯，該名網友表示，這樣豐富的菜色只要30元，更曝光這家位於苗栗市的便當店店名，讓許多網友看了大讚佛心店家。

一名網友發文聲稱，圖中的便當只要30元，在網路上掀起熱議。（圖／翻攝自中時新聞）

網友紛紛留言回應，「30元一定倒貼了，肯定是做功德不是做生意」、「我需要用行動力挺阿姨的佛心」、「在哪裡！也太便宜了吧」、「比超商飯糰還便宜」、「我在外面花70、80買到的也長這樣」、「可惜我不住苗栗，不然我應該很常吃，才30真便宜」。

不過這其實是誤會一場，據《中視新聞》報導，業者出面澄清，附近很多學生和長者，雖然平時便當會算得比較便宜，但出現30元便當是因為過去有員工隨意把60元便當半價賣出，氣得業者直說：「他有騙我！騙我說，你的便當我賣80、90元」，不過事後業者仔細一算，帳目上並沒有這麼多錢，才發現員工把便當低價賣出，目前這名員工已經離職。

業者坦言，近年來柴米油鹽的成本不斷上漲，30元的便當肯定會賠錢，網路上的貼文已經造成困擾，希望大家別再傳了。