因應冷氣團報到，新光三越台北站前店冬被下殺1.5折起，寢具區詢問度攀升。（新光三越提供）

新光三越周年慶最後壓軸台北站前店，於今（1日）開打，也是新光三越全台最後一檔周年慶，開店前即湧現排隊人潮，推估首日來客破6萬人次，破5000件夯品優惠下殺6折起、化妝品最低3折起引發搶購潮。

新光三越台北站前店獨家訂製卡友禮，韓國文創JOGUMAN溫馨腕龍沙發毛毯，扣3600點或300點＋499元即可換購。（新光三越提供）

新光三越台北站前店雅詩蘭黛特潤修護必殺組，首日開店即賣出50組。（新光三越提供）

最低3折起的化妝品明星特惠組，首日9點半開始就湧現人潮，開店2小時多項組合熱銷，包括LANCOME買1送11嫩亮雙星賦活組、資生堂國際櫃百優獨家組、雅詩蘭黛特潤修護必殺組限量組數完售，及Kiehl’s首日限定51折的金盞花發燒組，都帶來爆櫃人潮，化妝品預估首日熱賣超過5萬組。

新光三越台北站前店JINS X Dick Bruna米飛聯名款眼鏡，價格店洽。（新光三越提供）

此外，隨著12月起戶外口罩鬆綁，靠櫃試妝民眾意願提升，搭配耶誕派對彩妝需求商機，精品彩妝銷售持續升溫，成為今年大黑馬，其中香奈兒超炫耀精萃脣膏，及DIOR藍星脣膏黑耀珠寶盒，都熱銷近百組。而氣溫驟降助攻，跨年旅遊禦寒服飾大衣備貨量齊全，優惠下殺4折起，其中ONE BOY首日不少家庭客，戶外品牌GORE‑TEX機能單品熱銷；上班族服飾大衣也全面4折起，包括MA．TSU Mi格紋大衣祭出46折、GINKOO開襟大衣65折，整體業績成長近1成。

新光三越台北站前店丹普新奢華21公分雙人床墊，特價16萬8000元，原價21萬元，再獨家加碼回饋8400元。（新光三越提供）

另天冷帶動冬被寢具看俏，也是周年慶重頭戲，首日皇室羽毛工房、金安德森等萬元冬被，全面下殺1.5折起，直接現省1萬多元，多款秒殺，還有石墨稀機能冬被款，民眾詢問度也高，東妮寢飾超導熱石墨稀恆溫冬被，開賣不久全數皆搶購一空。

家電部分，隨著疫情解封，婚嫁商機看漲，加上新居成家潮，包括洗碗機、洗衣機、冰箱首日開店1小時成交量較去年成長1成，喬山、OSIM按摩椅旗艦機種也獨家推出3000元補貼金，功能性床墊及名床銷售提升，消費者多鎖定4～6萬元的床組。季節性及掃除環境家電需求也暴增，除溼機、電暖器、空氣清淨機首日進帳約百台訂單。