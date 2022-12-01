2022薩瓦約小姐（Miss Sahuayo）選美競賽27日在墨西哥米卻肯州(Michoacán)登場，過程卻傳出驚險插曲，22歲佳麗格拉納多斯(Andrea Granados)在台上表演到一半，手持麥克風突然漏電，整個人如癲癇發作倒在地上，所幸最後沒有大礙。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，格拉納多斯當時身穿五顏六色的羽毛傳統服飾、打著赤腳，優雅又霸氣的台步驚豔全場，伴著周圍歡呼聲一步步走到舞台前方，正當她伸手去拿麥克風，畫面可以看到，才剛握在手裡突然像被附身似的死命掙扎，明顯感覺到她試圖甩開手裡的東西，隨後跌坐在地，一臉驚魂未定。

其他工作人員急忙衝上台，可以聽到主持人用西班牙語大喊:「她觸電了!她觸電了」經過檢查後傷勢不嚴重，只有手掌被燙傷，格拉納多斯整理好心情重回舞台完成表演，此舉贏得現場所有人喝采。

最後她也在社群平台報平安，寫下「事實上，我充飽電回來了!謝謝大家的私訊關心，謝謝上帝我沒事。」