九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭任民進黨主席，閣揆蘇貞昌留任行政院長，執政黨內檢討聲浪不斷。《盧秀芳辣晚報》節目派出辮子妹街訪，民眾強調「該下台的下台，選輸的不要再跑去當高官」、「不承認自己做錯事情，人民才會跑掉」、「民進黨跟人民的距離好像有點遠」，也有人批救人要緊時只顧著救高端，還有人將敗選戰犯直指蔡英文：「700多天不開記者會，去她臉書留言都不回答。一直在那邊選舉很瞎啊」。

晚報小編辮子妹張卉林街訪民眾想法，「他們是街頭運動出身的，所以他們很會鬥，初選以前鬥，初選之後他們就團結」、「是因為覺得做得不好了，所以要換另外一組人來做做看。每次選輸都在吵架，也沒必要啊」、「說白一點，蔡英文沒有做得很好，就這樣。疫情吧，她讓台灣經濟下滑很多，像西門町關了這麼多店」、「做得太爛，真的，像那個內政部長，做得真的很不好」。

也有人說「找誰是戰犯嗎？（辮：隨便講）蔡英文！（理由是？）她身為一個總統，700多天都不開記者會，大家問她什麼，她都不回答；去她臉書留言，她都不回答。然後就一直在那邊競選，很瞎啊！不覺得嗎？」、「最好是分裂，裂得愈慘愈好」、「做到現在，人民覺得不太優，就是一個反彈。民進黨現在就是該下台的下台，該做樣子的做樣子，該閉嘴的閉嘴。啊那個選輸的不要再跑去當高官，這樣就可以了。」

深綠支持者則這樣看民進黨慘敗：「就是本來支持國民黨的，再爛都會投國民黨」、「（蘇貞昌要下台？）我覺得好像沒有必要，因為我真的也說不出來蘇貞昌做錯什麼？」

而年輕人不投民進黨的原因？「因為你們不承認自己做錯事情！你們沒有把事情做好，所以我們人民才會跑掉」、「覺得之前那個BNT還有莫德納都不讓它們先進來，就是一直在守護高端。我覺得先救人要緊，不應該先去救你的國產疫苗」、「民進黨跟人民的距離好像有點遠」、「跟疫情、黑金那些都有關係吧」、「明年以後開始要當一年的兵，本來民進黨都是年輕的選票，現在年輕選票也不要了，因為大家都怕當兵！」