前衛福部長陳時中代表民進黨參選台北市長失利，目前為待業狀態，下一步何去何從仍是未知數，未料近日遭網友捕捉到在街上賣力「嗶嗶嗶」，讓許多人大笑直呼部長好，原來是一名神似陳時中的員警正在指揮交通。

網友在臉書《爆笑公社2》貼出一段影片，只見影片中的員警，一邊吹哨子，一邊手部熟練地指揮交通，疏導車輛，再仔細一看，發現這名員警樣貌竟然與陳時中十分相像，讓原PO忍不住揶揄「市長沒選上被調去指揮交通」。

日前網友在街上捕獲到一名與陳時中長相極為相似的員警正在指揮交通。(圖／爆笑公社2)

不少網友看到後也笑翻：「部長好」、「看來可以準備接交通部長了」、「這才是正的有付出」、「果然有第二個技能是有好處的」、「無縫接軌再就業」，但也有人認為不該開玩笑：「有想過員警的感受嗎」。

事實上這已經不是第一次出現神似陳時中之人，今年6月底，苗栗一名鹹酥雞老闆因長相太像陳時中，因而爆紅，就連陳時中本人一度還以為是P圖：「真的滿像的」。