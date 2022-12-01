前衛福部長陳時中代表民進黨參選台北市長失利，目前為待業狀態，下一步何去何從仍是未知數，未料近日遭網友捕捉到在街上賣力「嗶嗶嗶」，讓許多人大笑直呼部長好，原來是一名神似陳時中的員警正在指揮交通。
網友在臉書《爆笑公社2》貼出一段影片，只見影片中的員警，一邊吹哨子，一邊手部熟練地指揮交通，疏導車輛，再仔細一看，發現這名員警樣貌竟然與陳時中十分相像，讓原PO忍不住揶揄「市長沒選上被調去指揮交通」。
不少網友看到後也笑翻：「部長好」、「看來可以準備接交通部長了」、「這才是正的有付出」、「果然有第二個技能是有好處的」、「無縫接軌再就業」，但也有人認為不該開玩笑：「有想過員警的感受嗎」。
事實上這已經不是第一次出現神似陳時中之人，今年6月底，苗栗一名鹹酥雞老闆因長相太像陳時中，因而爆紅，就連陳時中本人一度還以為是P圖：「真的滿像的」。
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