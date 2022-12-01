德國媒體引述該國經濟部一份對華戰略內部文件顯示，中國可能會在2027年前發動對台攻勢，德國現在就應開始減少對華經濟依賴的程度，以免屆時受到中國的脅迫。

《德國之聲》引述《先鋒》（The Pioneer) 新聞網站的消息稱，德國經濟部一份對華戰略內部文件顯示，經濟部計劃逐步減少對德中經濟合作項目的政策性支持，經濟部長哈貝克希望減少德國經濟對中國的依賴程度，將要求有大量中國業務的德國企業需承擔定期提交報告的義務。

這份文件中表示，過去幾年當中，德國經濟對中國的依賴程度有所增加，「中國減少對外依賴的同時，中國對歐盟及德國的經濟意義卻在不斷提升。」

德國經濟部官員認為，2027年中共解放軍建軍一百周年之前，中國可能將會發動對台灣的進攻。鑒於德中經濟聯絡的密切程度，屆時德國極有可能受到中國的脅迫。

報導說，為此德國經濟部提出建議，包括在亞太、拉美和非洲開拓有前景的替代市場，並重新起草對外經濟促進方案。德國方面對中國公司的投資計劃將接受更為嚴格的審查，以及從2023年起不再向中國提供發展援助貸款。德國經濟部還計劃推動歐盟同亞太經濟區簽署自由貿易協定，並擴大歐洲自有的生產和加工能力。

德國經濟部這份長達百頁的文件目前尚未經過聯邦政府的審核討論。不過，據報道，經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在本週一次高層會議上已經接受了這份文件，並承諾會儘快進入實施階段。

不久前，中國國有企業中遠集團參股漢堡港的計劃曾在德國引起激烈討論，儘管有人擔心，中資進入漢堡港會加大德國對中國的經濟依賴，但德國政府最終還是為這起少數股權交易開放了綠燈。另外，中國收購兩家德國半導體企業的計劃則被德國聯邦政府叫停。