2009年間，台南發生一起「內神通外鬼」6人聯手當街搶走7736萬現金的強盜案，其中共犯之一王志成入監12年後今(1)日於台東外役監出獄，台南當地百位道上兄弟身穿黑衣前往接風，其影片畫面經媒體報導引發關注；對此，法務部也在1日傍晚發出聲明澄清，王男是刑滿出獄，報導稱「假釋」有誤，且會通知警察定期查訪。

法務部矯正署聲明：「針對媒體報導『震撼監所！近百黑衣人迎接王姓受刑人出獄 台灣最大宗銀樓搶案要犯假釋』一文，與事實不符，澄清如下：一、王姓受刑人因強盜等罪判處有期徒刑14年6月，為《刑法》第77條第2項第2款重罪累犯不得假釋之受刑人，於今(1)日服刑期滿出監，並非假釋出監。」

矯正署強調：「二、另為維護社會治安，並防制再犯，將通知王員所在地之警察機關，依照《警察職權行使法》治安顧慮人口查訪辦法，定期實施查訪。」

6人聯手在路上搶走7736萬的天價強盜案，共犯王志成入監12年申請假釋成功，今出獄時台南當地近百名道上兄弟前往熱烈迎接。（民眾提供/程炳章翻攝）

2009年9月間，台南有名蔡姓商人地下黃金買賣；其蔡男妹妹蔡婕涵得知哥哥常有大筆資金出入，因此夥同方東隆、黃江正、蘇建銘、蔣春益、王志成等5人，共謀打劫哥哥財物，並且在哥哥坐車先偷放GPS監控，於11月23日見哥哥在銀行附近領有7736萬現金，決定動手打劫。

其中3嫌見到蔡男欲將7736萬帶回位於台南市西門路寶信鐘錶行附近，便尾隨並持電擊棒、手槍與烏茲衝鋒槍，開槍打傷協助蔡男搬運現金的鐘錶行林女腿部，搶走裝滿現金的行李箱及帆布袋逃離現場。

蔡婕涵、方東隆、蘇建銘、蔣春益、王志成等5人案發後陸續落網，遭判11年至14年徒刑定讞，躲匿21年的最後1名黃江正遭警方逮獲；而其中開槍傷人並服刑12年王志成於今(1)日出獄，道上大批兄弟特地從台南至台東武陵外役監接風，大批黑衣人見王男步出監獄，隨即拍手熱烈歡迎，王男也一臉欣喜搭車離開。