國發會1日在行政院會報告「111年度公共建設計畫執行情形」，截至10月底，達成率為69.96％，創15年來同期次高，行政院長蘇貞昌表示，雖然近年受疫情影響、原物料上漲、營建業缺工缺料，但公共建設經費達成率佳，可望達成連續3年超過95％的目標，明年也將迎來歷年最高的公共建設經費規模，總額近6000億元。

國發會指出，整體公共建設計畫經費達成率2020年經費達成率達到95.48％，創13年來新高，2021年亦達到95.65％，已連續2年超越95％的目標，截至今年10月底，可支用經費5380億元，執行數3764億元，達成率69.96％，創15年來同期次高，僅次2020年，今年有望突破去年成績。

蘇貞昌表示，高執行力對提升內需跟經濟發展至關重要，已要求加速、加大公共建設，避免像SARS期間影響國內經濟發展。而台灣已連續2年達成率超過95％，今年截至10月，執行率已達7成，可望達成連續3年超過95％目標，希望今年可以再創新高。

蘇貞昌指出，今年可謂是臺灣公共建設的豐收年，明年公共建設經費規模近6000億元，是歷年最高金額，會請部會持續督導各部會落實推動，合理配置年度工作排程及經費。