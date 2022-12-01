台南市近日舉行道安會報，台南市警局提出酒駕防制報告，隨著酒駕取締增加，今年酒駕傷亡人數大幅縮減，較去年大幅降低48％，台南市長黃偉哲肯定執法成效，要求持續改善。

根據台南市警局統計，台南市今年1月至9月取締酒駕共5037件，較去年同期增加619件，另由員警「主動」取締酒駕（未發生酒駕事故）共4205件，與去年同期增加769件。

隨著取締件數增多，今年1月至9月因酒駕肇事導致死亡14人，較去年同期27人，減少13人，大幅降低48.1％。酒駕案件導致死傷757人，較去年同期912人，減少155人，減少17％。

黃偉哲表示，酒駕事故常造成喪命悲劇，其實可以避免，不取締酒駕，就無法減少公共危險的發生，因此不會苛責警方增加取締數，今年警政署將台南防制酒駕評比為6都第1名，是肯定台南警察的努力。

台南市警察局表示未來朝向精準執法，持續分析酒後駕車事故，配合分齡、分眾宣導、酒癮戒治及累犯公布，積極防制酒駕事故發生。