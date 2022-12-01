SKM Park全台獨家雪花泡泡樹，金雲（左）穿Puma綠色條紋上衣1728元、藍色短褲1380元、休閒白鞋2990元；江尚儒（右）穿J.LINDEBERG小羊皮皮衣1萬3400元、帽T 3240元、牛仔褲3240元。（石智中攝／妝髮Jagger）

伊林旗下「原子少年」江尚儒（右）與金雲（左）雙帥點綴高雄SKM Park Outlets耶誕繽紛裝置。（石智中攝／妝髮Jagger／服裝提供BOSS，價格店洽）

SKM Park全台獨家雪花泡泡樹，金雲（右）穿Puma綠色條紋上衣1728元、藍色短褲1380元、休閒白鞋2990元；江尚儒（左）穿J.LINDEBERG小羊皮皮衣1萬3400元、帽T 3240元、牛仔褲3240元。（石智中攝／妝髮Jagger）

新光三越旗下「SKM Park Outlets」高雄草衙今年8月正式開幕以來，成功創造來客與新話題，隨著耶誕佳節將至，SKM Park也打造星光耶誕城，以「精靈系打卡勝地」為主題，帶來滿滿的耶誕裝置藝術，在夜晚的飄雪下，猶如漫步至童話世界。這回更盛大邀請當紅「原子少年」成員中的金雲、江尚儒雙帥帶逛，為浪漫仙境帥氣加持。

金雲、江尚儒兩人皆有190公分上下的挺拔身材，穿起BOSS長大衣、北歐設計品牌J.LINDEBERG皮衣，或Puma簡約運動衫等，帶來不同風格的時尚魅力，呈現耶誕最潮的「男友系穿搭」。談到往年耶誕怎麼過，20歲的金雲分享，去年跟大學同學玩「最爛」交換禮物，他準備了一個馬桶蓋，還有人帶活的青蛙，現場非常搞笑，今年因工作繁忙，可能耶誕都在商演中度過，希望明年也能工作滿滿，頗有事業心。

甫過23歲生日的江尚儒，透露本身是超級「鞋控」，家中陳列一整面的鞋牆，私下許願若收到Nike Air Force小白鞋就會非常開心，他收藏的鞋約達50雙，為怕受潮都用防潮箱收納，注重穿搭的他，出門先挑鞋子，然後才配衣服，認為鞋子是一個人品味的呈現，特別謝謝有粉絲在他生日時，製作了一個「球鞋蛋糕」送他，令江尚儒超級感動。

金雲、江尚儒擁有修長模特兒身材引人稱羨，他們也分享如何「長高」的祕訣，兩人不約而同回答，從小就是「多睡覺」，在發育期從不熬夜，幾乎9點半就乖乖去睡，加上喝大量的牛奶、吃水煮蛋。由於兩人身高太高，逛街挑衣服也受限許多，得要先看尺寸，才可決定能不能買，不是大家想的容易。

SKM Park Outlets高雄草衙星光耶誕城，精心打造全台獨家雪花泡泡樹、星光耶誕樹，燦爛燈海、麋幻森林、璀璨光廊等裝置藝術。其中全台首座7米高的「雪花泡泡樹」座落於1F中央廣場，不斷降落充滿煙霧的泡泡，絢麗又迷幻；而戶外街區的「星光耶誕樹」，每隔30分鐘飄雪，沿街漫步同時有耶誕限定「叮叮電車」穿梭而過，彷彿置身歐洲童話小鎮。

即起至2023年1月2日，扣除會員點數100點可參加「周周豪邁抽iPhone14 Pro Max 128GB」，還有LocknLock環保用具、Le Creuset餐廚用品等耶誕禮物，扣除指定點數或扣點加價購就可獲得。另「平日限定」即起至2023年1月2日，身穿「耶誕裝」的10歲以下孩童，可免費暢玩鈴鹿賽道樂園。

更多活動內容可至SKM Park Outlets高雄草衙官網http://www.skmpark.com/，或Facebook搜尋「SKM Park Outlets高雄草衙」查詢。