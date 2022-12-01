烏克蘭小鎮巴赫穆特(Bakhmut)已打了幾個月的戰鬥，最近傳流的幾張圖片，顯示了世界末日般的景象：到處都是彈坑，樹木被毀，建築物摧毀殆盡。烏克蘭士兵們站在泥濘的戰壕，那是他們的防衛工事，要不是手上的裝備還算新式，整個構圖看起來就像典型的一次世界大戰畫面。

巴赫穆特位在頓內次克州，烏克蘭在今年 9 月的「哈爾科夫反擊戰」，成功奪回大片領土後，巴赫穆特成了俄烏雙方的最前線。此後，俄羅斯一直對此地發動進攻，試圖打下這個交通結點，而烏克蘭持續堅守，雙方在此處形成消耗戰、塹壕戰。

很難想象， 2022 年的現代，雙方都可以獲得先進技術(例如遊蕩彈藥、無人機)，它們既可以用偵察，也能攻擊，戰場的視野比過去更好，也有和更強的跨戰壕打擊能力。然而，在巴赫穆特，許多破除戰壕的武器，反而強化了戰壕的防禦能力。

Bon Appétit from Bakhmut

📸 Viktor Borinets pic.twitter.com/XavV2l4RzI — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 26, 2022

退役中將赫特林(Mark Hertling)說：「壕溝戰不是戰術，它是不得不為的就地防禦法，第一次世界大戰的初期，雙方都沒有挖壕溝，而是因為一場僵局戰爭之後，雙方都不願放棄已獲得的區域，也就只能挖壕溝固守現有的領地。」

「在第一次世界大戰中期，雙方都試圖突破戰壕，重新回到機動作戰，然而如果不能繞過，或越過戰壕線，就無法達成決定性結果，在現在的烏克蘭戰爭也是如此。 」

赫特林說，即使技術進步，突破防禦工事仍然是一項挑戰，需要多兵種聯合作戰，包括裝甲部隊、空襲、壓制反擊的大砲，還要有強大的電子戰能力。俄羅斯在理論上有能力突破壕溝，但俄軍的後勤能力太差，無法實行。烏克蘭也不具備突破壕溝的能力，因為他們空軍實力下降。

雙方迫在眉睫的問題是他們無法控制的大自然，說更明白就是「澟冬已至」，頓巴斯戰壕里的士兵在過去幾年裡都經受住了嚴寒，但現在作戰規模更大，再加上戰爭引發的歐洲能源危機，都是對俄烏雙方最嚴苛的考驗。