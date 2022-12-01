外送已經成為台灣人的消費習慣之一，而Uber Eats今日（1日）就公布了《2022 Uber Eats 商家合作夥伴獎》14個獎項，除了首度獲得卓越貢獻獎的瓦城，及獲得年度黑馬獎、今年才進駐的小北百貨以外，更新增了兩大新獎項，分別由落實在地供應策略的路易莎，以及環保署也認證的綠色餐廳JAI宅義大利麵獲得「環境永續獎」，還有致力於實現「讓世界看見台灣水果之美」的大苑子，以及充滿台灣特色的成功傳統市場獲得了「最挺台獎」，以延續Uber Eats支持在地和永續的理念。
外送已經成為台灣人的消費習慣之一，而Uber Eats今日（1日）就公布了《2022 Uber Eats 商家合作夥伴獎》14個獎項，除了首度獲得卓越貢獻獎的瓦城，及獲得年度黑馬獎、今年才進駐的小北百貨以外，更新增了兩大新獎項，分別由落實在地供應策略的路易莎，以及環保署也認證的綠色餐廳JAI宅義大利麵獲得「環境永續獎」，還有致力於實現「讓世界看見台灣水果之美」的大苑子，以及充滿台灣特色的成功傳統市場獲得了「最挺台獎」，以延續Uber Eats支持在地和永續的理念。
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