身高179公分的名模富永愛，17歲參加日本少女雜誌的模特大賽出道，18歲毅然選擇定居巴黎，經過無數甄選，19歲總算踏上巴黎時裝週舞台，高挑身形和東方面孔，立刻成為伸展台上亮眼的存在，她2004年與日籍甜點師結婚，2005生下兒子，4年過後就離婚，近日她到農村體驗摘菜，展現樸實的一面。

富永愛今（1日）在Instagram發文，她透露自己到日本東北那須鹽原市吃花椰菜，並誇讚「非常好吃，謝謝你」，她曬出自己與花椰菜的合照，只見富永愛穿著冬日衣物，脖子上圍著紅格紋圍巾保暖，她簡單將長髮綁成馬尾，給人乾淨俐落的形象，化著淡妝的她抓起花椰菜就是一吻，動作相當可愛。

她還拍下當地農民割菜的畫面，同行的還有小朋友，從背影中可以看到小朋友伸手摸菜，似乎對大自然十分好奇，不少粉絲大讚：「小愛很漂亮，所以即使是跟花椰菜拍照也漂亮」、「花椰菜好吃，小愛最喜歡哪種花椰菜料理？有推薦的嗎？」、「去鄉下的新鮮摘採可以讓人感受到農夫的愛和大地的力量」、「看起來好新鮮」。

富永愛成長於單親家庭，從小突出的身高使她產生自卑感，她曾在採訪中表示：「過去有段時間，我很討厭自己的身高，太突兀了…...但我知道恨自己的感覺並不好，所以我也開始思索著要如何改變自己。」直到高中畢業後她進入模特兒界，曾經的缺點變成優點，她也毅然孤身前往國外闖蕩，走上更大的伸展台，21歲時她與在巴黎的日籍甜點師結婚，然而婚姻維持了4年就劃下句點，富永愛離婚後決定為了兒子引退，直到2019年她才正式宣布復出，她的兒子富永章胤也跟隨媽媽的腳步成為模特兒。