謝盈萱（左）、艾怡良今出席怪物職人頒獎典禮。（style master提供）

「怪物職人頒獎典禮」今（1日）舉行，謝盈萱及艾怡良分別擔任形象大使及表演嘉賓，2位雙金影后堪稱職人中的「魔王」等級，日前在金馬舞台挑戰唱歌的謝盈萱，謙虛表示親身嘗試過，才知道裡頭學問很深，「至於唱得好不好，我還是有自知之明的」；有沒有機會挑戰錄製唱片？她笑回：「有些事試過即可，還是要知道自己的能力到哪裡。」

本屆典禮邀請黃子佼共襄盛舉，他今帶象徵「包中」的抱枕送給2位天后，預祝明年新展望各方面都能成真。近來「有女萬事足」的黃子佼，每天跟寶貝女兒分離都很捨不得，被問到是否要生第二胎這件事，他搖頭說不，笑回：「我只想睡飽。」透露老婆孟耿如想生第二胎，但他目前對於要生第二胎的想法持保留態度。

黃子佼今在現場聽聞謝盈萱、艾怡良都已經凍卵，鼓勵2人趁年輕趕緊生小孩，有了孩子會更有責任感。目前單身的艾怡良笑稱不急著結婚生子，「目前想把自己的生活照顧好，因為有小孩後照顧及教育都是責任，要先顧好自己才能顧好小孩」，還說未來如果結婚一定會生小孩，而且「生一個就好」；謝盈萱雖先凍卵但目前沒有生小孩規劃，「暫且先不要，我不是沒有母愛，只是要先把自己的生活顧好」，至於單身幾年？她手指算一算，笑說：「大概快12年了吧。」讓眾人驚呼連連，她連忙補充：「中間還是有那種短暫約會的對象，只是彼此頻率不對。」對於理想條件，她笑說年紀不拘、男女不拘，但不喜歡圈內人。

今年頒獎典禮搭配怪物祭系列活動，特別移師到台北松⼭⽂創園區的松菸倉庫4＆5號舉辦，包括音樂LIVE演出、手作市集、美食攤位、論壇、設計工藝職人藝術展等應有盡有，其中本周末3、4日將登場的音樂演出，一口氣邀來Karencici、持修、夜貓組、黃瑋昕、洪佩瑜、巴大雄、I Mean Us、DJ SHIN、裝咖人、So-So Heros瘦瘦英雄、青虫aoi等12組藝人輪番上陣獻唱，活動相關資訊公佈於style master官網。