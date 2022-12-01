終於來到了年底最後一波大型電商優惠檔期雙12開跑的日子，蝦皮購物今日（1日）也率先公布「12.12狂歡生日慶」的優惠活動，除了向來深受消費者歡迎的全站0元起免運、商城85折基本優惠以外，更一連16天每日狂灑12折神券，領免運券再抽品牌豪禮之餘，雙12當天下單滿額更有機會換購總價值超過200萬元、35款的實用商品，預計在年底聚會需求，以及在世足賽的加持下，生活家居、美食等商品買氣均有望較平日成長超過3倍。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」在雙12當的天推出Apple Watch S8限時下殺，原價1萬3900元，優惠價3999元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」在雙12當的天推出輝葉美腿機限時下殺，原價2萬2800元，優惠價9900元。（蝦皮購物提供）

此次蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」不僅在雙12當天凌晨0時起，推出了六大時段品牌旗艦店1折起優惠，還有瘋搶限時超便宜1元起商品，另外百大品牌旗艦店更輪番下殺1折起，搭配使用商城85折券購物，最高再折2000元，而12月12日當天還瞄準點數經濟，祭出年度最大檔集點活動，下單滿1000元即可獲得1點，下單滿5單，並完成領取獎勵點數程序後也可獲1點，完成指定任務最高可獲得5點，將可免費換購法蘭絨保暖毯、平底鍋、後背包、摺疊椅等總價值超過200萬元、多達35款的商品，讓消費者買完心儀商品後，再能免費多換心儀好禮。

蝦皮購物推出「年終大禮包」一點即開獎，天天抽100元蝦幣，再送Dyson空氣清淨機，還有「蝦好離手」遊戲力邀用戶預測世足賽事贏家，有機會把Switch帶回家。（吳松翰攝）

至於此次豪灑人人有份的6張0元起免運券，其中1張就限定於雙12凌晨0到2點使用，另外5張全站則全日皆可使用199元起免運，即日起領券送更450元優惠券，2日到7日領券就送310元優惠券，8日到11日領券則送160元優惠券，而且11日前領券再加碼抽總價值超過50萬元的品牌豪禮，7日前有機會抽到BOSCH洗碗機、Dyson吸塵器、石頭掃地機器人，12日前還有輝葉按摩椅、1年份築間火鍋等等抽獎禮，讓消費者在年末的「12.12狂歡生日慶」盛宴買得更暢快。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」在雙12當的天推出輝葉美腿機限時下殺，原價2萬2800元，優惠價9900元。（蝦皮購物提供）