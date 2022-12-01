終於來到了年底最後一波大型電商優惠檔期雙12開跑的日子，蝦皮購物今日（1日）也率先公布「12.12狂歡生日慶」的優惠活動，除了向來深受消費者歡迎的全站0元起免運、商城85折基本優惠以外，更一連16天每日狂灑12折神券，領免運券再抽品牌豪禮之餘，雙12當天下單滿額更有機會換購總價值超過200萬元、35款的實用商品，預計在年底聚會需求，以及在世足賽的加持下，生活家居、美食等商品買氣均有望較平日成長超過3倍。
此次蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」不僅在雙12當天凌晨0時起，推出了六大時段品牌旗艦店1折起優惠，還有瘋搶限時超便宜1元起商品，另外百大品牌旗艦店更輪番下殺1折起，搭配使用商城85折券購物，最高再折2000元，而12月12日當天還瞄準點數經濟，祭出年度最大檔集點活動，下單滿1000元即可獲得1點，下單滿5單，並完成領取獎勵點數程序後也可獲1點，完成指定任務最高可獲得5點，將可免費換購法蘭絨保暖毯、平底鍋、後背包、摺疊椅等總價值超過200萬元、多達35款的商品，讓消費者買完心儀商品後，再能免費多換心儀好禮。
至於此次豪灑人人有份的6張0元起免運券，其中1張就限定於雙12凌晨0到2點使用，另外5張全站則全日皆可使用199元起免運，即日起領券送更450元優惠券，2日到7日領券就送310元優惠券，8日到11日領券則送160元優惠券，而且11日前領券再加碼抽總價值超過50萬元的品牌豪禮，7日前有機會抽到BOSCH洗碗機、Dyson吸塵器、石頭掃地機器人，12日前還有輝葉按摩椅、1年份築間火鍋等等抽獎禮，讓消費者在年末的「12.12狂歡生日慶」盛宴買得更暢快。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。