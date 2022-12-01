生活居家美學可是近年不少購屋族都會注重的特色，而LG也抓緊消費者的喜好，在今年以多元的產品，與各種顏色與風格的融合，打造出以居家美學為主的全新LG Objet Collection調和美學家電系列，而為了讓消費者進一步親身體驗調和美學的獨特品味，12月4日前就在華山1914文化創意產業園區中7B館，限定舉辦了LG「Objet 玩美.生活.傢」快閃活動，將藝術美學融入生活場域，感受真正的玩美空間。

LG今年帶來了全新的LG Objet Collection調和美學傢電系列，更打造了「Objet 玩美.生活.傢」快閃活動，讓消費者進一步親身體驗調和美學的獨特品味。（LG提供）

LG在12月4日前就在華山1914文化創意產業園區中7B館，限定舉辦了「Objet 玩美.生活.傢」快閃活動。（LG提供）

LG的「Objet 玩美.生活.傢」可是首次於台灣打造一站式期間限定的消費者體驗活動，從客廳、廚房到臥室等生活情景，均擺設了兼具美觀與實用性的LG Objet Collection調和美學家電，讓民眾可以近距離體驗，台灣LG電子董事長宋益煥表示，「因著消費者對於居家空間越趨講究，LG期待透過智慧家電提升便利性之餘，更能為生活注入儀式感，提供玩美設計盡顯個人風格，希望在此次的活動中，能讓消費者更了解LG Objet Collection調和美學家電系列，實際應用於各種居家生活情境中的場景時，從而激發大家對於居家美學的新靈感。」

LG「Objet 玩美.生活.傢」不僅在現場設有互動體驗區，讓消費者體驗家電配色樂趣，或是透過LG IG濾鏡體驗換色功能，完成指定任務更有機會將LG PuriCare AeroTower風革機 Objet Collection與多項限定好禮帶回家，另外3日、4日還舉辦「玩美大師沙龍」，由棲仙陳設選物所主理人Sophie林書言、平面設計師楊士慶、卵形設計平面設計師葉忠宜及攝影工作者余惟等4位設計潮流人士，現場分享設計經驗及居家陳列新趨勢。