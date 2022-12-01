綠營九合一選舉慘敗，民進黨內檢討戰犯聲音不斷，最聚焦討論的就是前衛福部長陳時中的台北市長選情，立委何志偉砲轟黑道後被英系大老洪耀福反罵敗類，黨內大亂鬥。中廣董事長趙少康小編「康編碎碎念」特地做成一張「民進黨的戰國時代」關係圖，將錯綜的人物關係理清。

「等一下！很亂！很亂！真的很亂啦！！」康編表示，民進黨敗選之後沒有檢討，蘇貞昌繼續幹、蔡英文也繼續幹。辭個黨主席後就馬照跑、舞照跳，反而是下面「蔡雞互啄」亂成一團，新聞放話是各種連發，互推戰犯精彩絕倫。

康編說：「我們一整個看不懂，康編選後有點閒，乾脆把這些關係圖都整理一下，大家一次就看得懂啦！」以下就是「真。民進黨戰國時代」列強關係圖：

只見關係圖中，最多關係線的莫過於陳時中，共與8人有關連，包括蔡英文造勢濕身相挺，洪耀福為頂頭上司，黃承國是背後高人，周玉蔻則是他選情直直落的戰犯；此外還有文宣大將焦糖，一起拍公廁政見影片的四叉貓，幫他綁鞋帶夾菜的何志偉，以及友好黃珊珊但賞他1票的王世堅。

其次是近日開砲檢討黨內反被出征的何志偉，雖選前幫陳時中綁鞋帶夾菜，但選後罵黃承國黑道，被洪耀福反罵敗類，劉耀仁也叫他閉嘴，焦糖則酸他政治心機，僅高嘉瑜相挺稱「是種大鳴大放」，有6條關係線。高嘉瑜也被側翼王浩宇、史書華等人出征，綠營的戰國關係線錯綜複雜。