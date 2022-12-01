由台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會共同發起的「中正紀念堂園區新願景概念競圖」，今（1）日於台博館南門園區小白宮舉辦初審入圍名單發布，現場邀集將近全員到齊的28組入圍團隊近70人，評審團代表賀陳旦主席、委員曾旭正、計畫補助單位文化部主任祕書陳登欽等皆到場參與，恭喜第一階段入圍者。

競圖活動執行長張維修說明，從競圖的過程中，可以看出中正紀念堂是大家心中重要的地點，是生活的、國家的，這個首都再造的格局也反映在競圖的作品中，張執行長也期待經由空間改造的討論過程，同時帶動社會的進步發展。

曾旭正表示，很高興看到不同的學校參與，也強調學生組的表現不亞於社會組，想法、表現方式都很出眾，尤其學生組超過6 成的作品都有提供動畫，表達他們的看重，希望入圍者可以再繼續細緻化、呈現表達。

賀陳旦也代表評審團與主辦單位，向過程中參與的各界人士致謝，民間、學術界、專業界踴躍的參與及動員，不僅擴大本案的觸及度，也深化本次競圖的目的「社會溝通」，帶動社會參與和認識。