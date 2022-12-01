國境全數解封，台北地標101看準耶誕、雙跨年商機，今年推出為期三個月雙跨年至少60個活動串連，101董事長張學舜1日強調，可望帶動信義商圈來客上看千萬人次；而台北101購物中心在國際精品改裝奏效下，不僅周年慶業績創歷史新高，全年業績更提前達標150億元。

101總經理朱麗文指出，今年改裝精品業者與GUCCI等擴大改裝明年Q3登場等均有望挹注明年繼續雙位數成長動能。

而對於國境入境人數限制解禁、口罩戶外解禁等措施，朱麗文指出，10月、11月觀景台明顯有國際客回流，包括美國、歐洲、東南亞與韓日等，其中更不乏三～五年因疫情未到台灣巡點的國際精品高層幹部來台參訪，包括卡地亞在101最新旗艦店、Burberry、DAMIANI等品牌最高層級均來台商務旅行，而緊接還有雷達RADO、百年靈等全球總裁亦將於年底來訪，主要是看準疫情三年台灣精品業績直速往上佳績。

朱麗文指出，101購物中心今年周年慶業績創史上新高，全年至今業績已成長近三成，並提前於11月達標150億元；她分析成長動能來自五成以上精品業績貢獻，而其中關鍵就在於今年啟動的十年大改裝，包括4、5樓精品品牌打造全新旗艦店型，除了Burberry、Cartier率先開幕，接下來還有Louis Vuitton將帶進全新巴黎總店店型、Dior全新店型，預計陸續在年底前見客，而4樓PRADA、MIUMIU移店，Gucci也將取代並從原3樓200多坪擴大至雙層300多坪大店，預計2023年第三季登場。