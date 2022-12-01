陶喆出道25周年，將於12月9、10日舉辦「Bring The Light In」演唱會。（陳俊吉攝）

陶喆這次演唱會取名「Bring The Light In」，意指光芒照亮人的內心。（陳俊吉攝）

陶喆今年出道25周年，精心策劃了「陶喆自選25：Bring The Light In 珍藏演唱會」。（陳俊吉攝）

陶喆即將發行暌違九年的新專輯，也將在演唱會上首唱新歌。（陳俊吉攝）

「金曲歌王」陶喆被譽為華語樂壇R＆B教父，今年適逢出道25周年，他精心策劃了「陶喆自選25：Bring The Light In 珍藏演唱會」，將於12月9、10日在微風南山藝文展演中心舉行。除了演唱經典歌曲，他也會首唱新歌，希望讓來看的人有收穫、歌的故事能感動人，他說：「這兩年很多人過的辛苦，很多人經歷了很多變化，我的兩個叔叔在美國過世，我都沒有辦法去看他們。我認為很多人現在需要的不是娛樂，而是音樂的力量。」特別的是，他這次演出不賣票，由陶喆自己買單，是「我送給我自己，也送給大家、朋友的一個禮物」。

陶喆特別選在小型場地開唱，與歌迷拉近距離，演出內容完全回歸音樂本質，「我一直很想做一場非常有感染力的演唱會，不是在強調大，而是精緻，把這個部份做到極緻」。他請來吳慶隆擔任音樂總監，還有世界各地國際級的頂尖樂手，包括來自倫敦的超級鼓手Ash Soan，經常與席琳狄翁、傑森瑪耶茲合作的貝斯手Paul Bushnell，以及吉他手Jamie Wilson、打擊樂器手Pablo Calzado等。這場演出也會全程高規格錄製，預計在不久的未來呈現給大家。

他透露將在演唱會上搶先曝光新歌，給歌迷驚喜，被問到距離上一張專輯《再見你好嗎》發行已9年，何時發新專輯？他坦言，「因為疫情，我一再推翻我的新專輯，重寫、重新去思考」，結果也因為靈感大爆發，他竟然一口氣完成了兩張新專輯，正在跟團隊討論呈現方式，因為「信息量太大了」。

陶喆1997年把R＆B帶入了台灣，成為華語流行音樂R＆B風格的開創者，《黑色柳丁》專輯強烈的態度、完整的敘事，打開創作與聆聽的想像力邊界，更影響了周杰倫、曹格、李榮浩以及新一輩歌手黃宣、蛋堡等。對陶喆來說，也有非常多影響他的人，像是披頭四樂團，更難能可貴的是，在樂壇地位崇高的他，至今仍不斷吸收新知，他舉例前陣子聽到英國才子Jacob collier（雅各科里爾）的作品，讚賞對方「是很好的模範生」，聽完後也提醒自己「我要很謙卑、要繼續學習」。

而談到疫情期間的生活，他分享除了製作新專輯，也更多了陪伴家人的時光。他的兒子Bonbon三歲多，遺傳了他的音樂天賦，很喜歡唱歌，「我會跟他一起唱兒歌、聖誕歌」。父子倆有固定的獨處時間，「我會幫他洗澡、教他英文、陪他聊天」，Bonbon喜歡車、愛看《汽車總動員》，「我會讓他看英文版，一邊解釋給他聽，這也是一種樂趣。」

被問到當爸爸最自豪的事？他表示，「我知道怎麼去引導跟刺激他的發展，讓他自己有方向」，並謙稱這兩三年他跟太太Penny一起學習如何教育兒子，也訓練兒子獨立，「如果他拼圖拼不完，我不太會幫他，我會讓他自己去完成」。不過3、4歲的小男生好動，他日前帶兒子去看籃球賽，兒子坐不住，他也束手無朿，「後來我看到毛加恩的兒子也跑來跑去，那我就沒有罪惡感了！」