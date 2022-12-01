《阿媽》片中「圓仔湯」是串起全家人情感的美食。（公視台語台提供 ）

《阿媽》靈堂全家大亂鬥場面，王可元直言是大魔王戲。（公視台語台提供）

陳文彬、王可元在《阿媽》飾演父子。（公視台語台提供）

公視台語台「台語有影」系列電影《阿媽》即將在本周六（3日）首播，導演吳旻炫今（1日）率領主演台北電影獎影帝陳文彬、王可元合體造勢，劇組拿出故事中關鍵食物「圓仔湯」，讓片中父「女」檔上演一段孝親的餵食秀，現場笑聲不斷。飾演跨性別同志的王可元笑說，拍攝時沒有現在這麼和樂，一開始超怕陳文彬，原來是導演在背後默默要求要「保持距離」。

王可元表示，在劇中和彬哥的關係，跟現實狀況自己和爸爸的關係很像，自己和爸爸屬於在言語上比較難溝通，但其實是默默關心的那種，「不過今年開始有比較多互動了，比較有趣的是他還開始研究星座，還對我說：『最近水星逆行，不要想太多。』我整個嚇一跳，他平常是很嚴肅理性的人，突然跟我聊起星座嚇了一跳！」 王可元說，每次回家，被媽媽問「要吃東西嗎？」、「工作順利嗎？」一時會覺得不知道怎麼回，就說「我現在只想休息！」有時候覺得有點煩，但都知道這是父母表達關心的方式！

談到在《阿媽》與陳文彬的合作，王可元笑說：「一開始超怕彬哥，覺得他超兇的！」後來才聽到導演告知有故意要陳文彬與他保持距離，讓他哭笑不得。兩人熟悉之後，他覺得對方是很溫暖、很有能量的前輩，「私底下也超好笑，他心中住著一個非常年輕的靈魂。」印象最深刻的是有次見到陳文彬兩個兒子，他們的背包上別著多元性別平權的徽章，讓他相當感動：「這是很成功的家庭教育！」

導演吳旻炫形容陳文彬很內斂，加上他也是傳統家庭出生的孩子，所以很清楚知道大家庭下長子該承擔的包袱、以及他們會為了面子默默承擔一切，「當他看完這個劇本後，很快就把自己定位好。」尤其陳文彬也是傳統家庭長大的小孩，對於很多俚語、或者用詞都用得很精準，讓整部戲更加有深度。

和劇中不太一樣的，是飾演爸爸的陳文彬，現實生活中跟自己小孩的關係非常好，就像朋友一樣，「最近小孩失戀，我還陪他聊心事聊到半夜3、4點。」但他認為，不一定要給予小孩什麼意見，因為每一個小孩都不一樣，但聆聽小孩很重要，自己跟爸爸的關係也很好，雖然不是像朋友的那種好，但爸爸也是會聆聽的人，「以前被退學，不敢跟爸爸講，但因為以前是掛號信的年代，在收到被退學的掛號信之前，我還每天穿著制服假裝出門去上學，但爸爸好像有感受到什麼，就突然對我說：『如果你不想讀書，就去學個技能。』於是我隔天就不裝了，立刻去找工作。」陳文彬表示，自己過去這幾年推了很多工作，但在爸爸過世滿1年接到《阿媽》這部戲，覺得冥冥之中應該就是要他做些什麼，「我穿了我爸的衣服去定裝，拍照的時候不只是看到角色、自己，好像還看到了父親。」

《阿媽》片中有一場全家在靈堂前大亂鬥，導演吳旻炫表示這場戲是整部戲最重要的一場。他坦言，因為吵架是最容易把自己對於家族的不滿傾瀉而出，也最考驗王可元的台詞，「因為他整部戲的台詞加起來都沒有這場戲多，所以真的是讓可元相當緊張。但是拍了一兩個take後，原本覺得自己無法發揮很好的可元，最後也熟練了，甚至是一股腦的發洩。」

王可元坦言，靈堂大亂鬥是他的「超級大魔王」，畢竟吵架情緒很激動，他的台語也不是超級好。他特別感謝飾演姑姑的廖怡裬，當時帶他到另一個房間安撫他不要緊張，再陪他順台詞、設停頓點，他講到一半哽咽了起來：「現在想起來很感動、很想哭，這真的是家人的感覺！戲裡面國倫跟姑姑最親近，戲外她拉著我往前走，超級感謝他，真的是很好、很溫暖的演員！」

《阿媽》描述離家工作的國倫，男兒身卻有女人心，因阿媽意外車禍，讓他回家奔喪，再次面對始終無法認同自己性向的父親。原本他打算盡完孫子的義務做完喪事就好，卻沒料到多個未爆彈一一爆發，死要錢的二姑回來了，又得知撞死阿媽的人就是他的初戀情人，頭七這天全家人在靈堂前大打出手，陳年舊事全部搬上檯面，家族喪禮有時像人情試煉場，所有祕密等待掀鍋示現。《阿媽》12月3日晚間9點於公視台語台14台首播、公視＋同步上架。