一名網友日前被朋友告知，朋友發現他的女友在網路上賣原味內褲，女友後來坦承並哭著說只是生意「有錢幹嘛不賺」，還說真的很需要生活費，該網友要女友好好讀書、未來找份好工作，女友回「沒賣原味賺得快」，讓他崩潰考慮分手；其他網友分成兩派，有人認為只是賺外快，有人則說在外人眼裡觀感不好。

該網友在「zuvio論壇」發文，他日前被朋友告知，朋友逛網拍時發現有女子賣原味內褲，比對之後發現照片中居家佈置與原PO女友的一樣，原PO後來與女友攤牌，對方承認並哭著說只是做生意「有錢幹嘛不賺」，還支吾地說需要生活費，原PO則要女友好好讀書，未來找份好工作，但女友仍說「沒賣原味賺得快」。

該網友說最令他無法接受的是由朋友告知他此事，就像是女友拍過AV，被朋友發現作品，或是女友當酒店小姐被朋友看到一樣，他事後想向對方提分手，但又於心不忍，因此發文問其他網友「各位同學，這樣的女友是不是沒救了，我該放手嗎？」

其他網友留言「就看你自己的觀念能不能接受，我女友要賣內褲我是肯定是不會拒絕的」、「賣內褲應該只能當短期收入吧」、「換個角度想，你的內褲能賣不錯的價錢，你賣不賣」、「可以試看看伴侶諮商」、「我認為這是人際關係問題，因為你不想朋友對你有負面觀感，才無法接受」。