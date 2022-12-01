轟-6K、殲-16、運油-20參加中俄聯合巡航

俄羅斯國防部今天發表聲明指出，俄羅斯和中國戰略轟炸機在日本海和東海進行聯合巡邏，出動了包括圖波列夫95型長程熊式轟炸機。外媒認為，此舉顯示出兩國之間軍事合作日益密切，尤其值得關注的是，這次聯合戰略巡航任務中，還包括俄羅斯與中國戰略轟炸機首次在對方機場降落的演練。

中俄組織聯合空中戰略巡航，並首次在對方機場降落。圖為俄羅斯Tu-95在中國機場降落。（圖／中華網）

《法國國際廣播》（RFI）引述俄羅斯國防部聲明稱：「俄羅斯航空太空軍所屬圖波列夫95型（Tupolev-95）戰略飛彈轟炸機聯合中國人民解放軍空軍轟-6戰略轟炸機的空中編隊，在日本海和東海海域進行空中巡邏。」

聲明強調，俄、中戰機「嚴格遵守國際法條款行事」，沒有侵犯外國領空。俄羅斯國防部並且表示，兩國軍事飛機今天首度降落對方機場，這是聯合巡邏其中一環。

俄羅斯和中國戰略轟炸機在日本海和東海進行聯合巡邏，出動了包括俄製Tu-95、Tu-160（圖）長程轟炸機與中共 轟-6轟炸機。（圖／塔斯社）

報導說，北大西洋公約組織（NATO）代號熊式的Tu-95轟炸機與海盜旗Tu-160轟炸機為俄羅斯長程空中核打擊骨幹，Tu-95型轟炸機於冷戰時期設計用於對美國進行長程核彈攻擊。

陸媒《央視軍事》報導說，中俄兩軍實施聯合空中戰略巡航中，解放軍空軍轟-6K和運油-20從多個機場起飛，運油-20為執行此次巡航任務的兩架殲-16加油，殲-16與俄圖-95MS轟炸機同框飛行。此次中俄聯合空中戰略巡航，雙方戰機互相降落在對方機場，體現了兩軍的聯合訓練水平。

俄羅斯圖波列夫95型戰略飛彈轟炸機與中國人民解放軍空軍轟-6戰略轟炸機（圖）空中編隊，在日本海和東海海域進行空中巡邏。（圖／新華社）

報導認為，自從侵犯烏克蘭以來，遭到西方擯棄的俄羅斯總統普丁尋求鞏固對亞洲關係，尤其是對中國。莫斯科和北京都懷抱著凌駕美國為首的全球秩序的野心，這是俄羅斯與中國的共同點。

目前中國對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動並未予以譴責，雖然聲稱對莫斯科「合作無上限」，北京尚未向俄方提供武器。

報導表示，亞太地區牽動著美、中、俄戰略佈局，尋求對俄羅斯在烏克蘭的行動作出回應之際，美國也必須對亞洲作出平衡，例如在台灣議題上嚇阻中國。有鑑於中、美敵意日益加劇，中國國家主席習近平與美國總統拜登兩周前在20國集團（G20）高峰會場邊會晤，承諾緩和劍拔弩張，並致力縮小兩大強權之間的鴻溝。

另據韓聯社報導，8架中俄軍機近日陸續闖入韓國南部和東部的防空識別區，韓軍戰鬥機緊急出動伴飛，並通過軍用直通電訊提出警告，中方回答正在進行正常演練。韓軍在中俄軍機進入防識區之前就出動F-15K等多架空軍戰機，採取戰術措施加以應對。今年5月也曾有6架中俄軍機飛入韓國防識區。