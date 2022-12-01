大陸陝西省西安市有1名14歲少女因出現吃不下東西的症狀，被爺爺奶奶發現後，趕緊送去醫院檢查，沒想到，經醫師一檢查發現，少女的胃裡面竟然有1塊重達3公斤的「胃髮石」，另外也發現少女的頭已經禿了，才得知原來少女因長期缺乏關愛，導致產生「異食癖」，對此，醫師建議要多多關心、陪伴小孩。

綜合陸媒報導，陝西省西安市有名14歲少女近期因吃不下東西，爺爺奶奶發現後，便將孫女帶到醫院看診，經醫師檢查發現，少女的胃已經被1塊約3公斤的「胃髮石」填滿，甚至還有部分毛髮進入腸道內，引起腸梗塞。

醫師表示，少女因長期和爺爺、奶奶生活，老人家年紀大沒注意到孫女在吃自己的頭髮，可能有「異食癖」很多年，他也指出該少女的頭髮都快沒了，也希望少女的家長能夠多關心，多陪伴孩子，關心孩子的心理健康。

消息在網路上曝光後，引起網友紛紛討論留言「這多難受，和貓一樣」、「太嚇人了，和一顆小西瓜差不多重了」、「有心事沒人聽」、「這麼多，胃鏡都取不出來了」、「頭都禿了，天啊」、「家長真的要多關心孩子的舉動」、「看了好心痛」、「胃不難受？」、「真可憐」、「恐怖」。

據了解，少女吞入的毛髮和胃中的消化黏液黏在一起，形成一團毛球，也因此少女胃裡面的「胃髮石」太大，擠壓到胃部空間，導致少女無食慾，也嚴重影響吸收；而「異食癖」是一種攝取非營養物質的行為，好發於懷孕婦女、幼童有發展障礙的人中，長期攝取會引起腸梗塞、營養不良與寄生蟲等問題病狀。